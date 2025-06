“Nalazimo se na dvonedeljnim pripremama u Kazahstanu gde imamo vrhunske i za nas do sada jedinstvene uslove za rad. Nikada do sada nismo u kontinuitetu od 15 dana sparingovali sa reprezentativcima Amerike, Kanade, Francuske, zato je ovo za nas jedno posebno i jako vredno iskustvo. Tu su i bokseri domaćina koji takođe imaju školu boksa poznatu u svetu kao jedna od najjačih i najboljih. Priliku koju smo dobili da brusimo formu za naše mečeve ovde u ovom posebnom ambijentu maksimalno koristimo da što više naučimo, da se što bolje spremimo i kući odemo maksimalno spremni za okršaje u ringu koji nas očekuju 6. jula u Tršiću. Kako se približava taj datum javlja se poseban adrenalin u meni, kao i mala trema, ali sve je to deo naše sportske priče. Biće mi veliko zadovoljstvo i sreća što ću u mom rodnom mestu imati priliku da se predstavnim na najbolji mogući način na boks sceni i verujem obradujem sve prisutne još jednom pobedom, ovaj put u profesionalnoj opremi i profi ringu, u profi boksu“ – rekao je 21 – godišnji srpski boks as Rastko Simić.