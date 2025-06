Austrija je već bila pod ugovorom do 2030. godine, a novo produženje saradnje dovodi ovu trku u rang sa Velikom nagradom Majamija, koja takođe ima važeći ugovor do 2041. godine.

Formula 1 u poslednje vreme potpisuje dugoročne ugovore sa organizatorima trka, pa je ranije ovog meseca trka u Kanadi produžena do 2035. godine, a ranije je to učinjeno sa Bahreinom (do 2036. godine) i Velikom nagradom Australije u Melburnu, koja ima važeći ugovor do 2037. godine.