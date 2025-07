"Svaka ekipa ima dva mesta i normalno je da svi razmatraju šta nosi budućnost, a ja to ne shvatam lično pošto sam od početka jasno rekao da sam srećan da budem timski kolega sa svima. Naravno da ima mnogo razgovora, mnogo glasina i sve je to usmereno ka meni, ali što se mene tiče, to neće biti slučaj. Želim da nastavim sa Mercedesom u budućnosti", rekao je Rasel, preneo je Skaj. ; "Činjenica je da me Toto nikada nije izneverio. Uvek mi je davao reč, ali on takođe mora da uradi ono što je dobro za njegov tim, koji uključuje mene, ali i uključuje hiljade ljudi koji rade za Mercedes. Što se mene tiče, nema razloga za brigu pošto mislim da nikuda neću otići. I ko god da mi bude timski kolega - to me se takođe ne tiče", dodao je 27-godišnji britanski vozač.