Holanđanin ne želi da menja tim

Slušaj vest

Četvorostruki svetski šampion Formule 1 Maks Verstapen rekao je da i dalje želi da napravi neverovatan podvig i čitavu karijeru provede u Red Bulu, uprkos spekulacijama da će naredne godine preći u Mercedes.Poslednjih dana spekuliše se da bi Verstapen mogao da pređe u Mercedes, posle izjave vozača te ekipe Džordža Rasela da na njegove pregovore o nastavku saradnje, utiče to što ekipa pokušava da angažuje Holanđanina.

Nedugo potom direktor Mercedesa Toto Volf potvrdio je da pregovara sa Verstapenom o angažmanu. Verstapen ima ugovor sa Red Bulom do 2028. godine, ali u ugovoru postoji klauzula koja mu omogućava da ranije napusti ekipu.

Verstapen je na današnjoj konferenciji za novinare u Silverstonu, uoči trke za Veliku nagradu Velike Britanije, upitan da li bi mogao da zamisli da vozi za neku drugu ekipu.

"Reći ću ne, jer ako kažem da, ljudi će ponovo izmišljati naslove, a to ne želim. Uvek sam govorio ekipi da bi bilo idealno, a mislim da i oni tako razmišljaju, da završim karijeru u Formuli 1 u jednom timu. Mislim da bi to bilo nešto neverovatno i to je ono što i dalje pokušavamo da ostvarimo", rekao je Verstapen, preneo je Skaj.

On je osvojio četiri uzastopne titule sa Red Bulom, a trenutno je treći u plasmanu iza Oskara Pjastrija iz Meklarena, za kojim zaostaje 61 bod. Pjastri ima 15 bodova više od timskog kolege Landa Norisa.

Red Bul ove sezone zaostaje za rivalima, a Verstapen je upitan da li je zadovoljan u Red Bulu.

"Mislim da je to životna priča jer uvek možete videti da je trava zelenija na drugoj strani, tako kažu, zar ne? Mislim da uvek moraš da ostaneš miran i uživaš u onome što radiš, pošto sam do sada imao mnogo uspeha. Ova sezona možda nije ono što želimo kao ekipa, ali i to se može dogoditi. Ponekad jednostavno moraš da pokušaš da prihvatiš i to", rekao je.

"Onda naravno ljudi izmišljaju više priča, ali to nije za mene. Znam šta imam, znam šta mogu da uradim i to je u redu", dodao je 27-godišnji holandski vozač.

Takođe je upitan da li duguje sebi da pokuša da vozi u najbržem bolidu na stazi.

"U Formuli 1 je svakako uvek teško pokušavati da budete u najbržem bolidu, pošto onda morate da gledate u budućnost. Ko je pre dve godine mogao da zna da će ovo sada biti ovako? Na to se, takođe, ne fokusiram mnogo. Mislim da je jedini fokus u ovom trenutku da pokušam da popravim situaciju", odgovorio je on.

"Nismo tamo gde želimo da budemo, mislim da je to prilično jasno, ali istovremeno, sledeće godine može mnogo toga da se ponovo promeni. Čak iako sada pokušavate da jurite najbrži automobil, to možda sledeće godine neće biti najbrži automobil. Upravo to je ono što je Formula 1. Ponekad imate sreće, osvojite tri-četiri-pet-šest-sedam-osam titula, ko zna? To je takođe deo igre", rekao je Verstapen.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Silverstonu, a trka za Veliku nagradu Velike Britanije vozi se u nedelju od 16 časova.