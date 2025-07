"Neverovatna trka, stresna kao i uvek, ali danas je razliku napravila podrška navijača i moram da im zahvalim na svemu. Um vam jednostavno postane prazan. Sve što možda mislite pre trke, zaboravite. Glavna stvar je da ne zabraljate, to je prvo pravilo", naveo je on.

On je sada smanjio zaostatak na osam bodova za vodećim u generalnom plasmanu timskim kolegom Oskarom Pjastrijem. Pjastri je zauzeo drugo mesto posle kazne od 10 sekundi koju je dobio jer je iza bezbednosnog vozila ubrzao, pa naglo zakočio.

"Neću reći mnogo. Upašću u nevolju. Svaka čast Niku. Mislim da je to vrhunac današnje trke", rekao je Pjastri.

"Očigledno da više ne možete da kočite iza sejfti kara. To sam uradio i pet krugova pre toga. Neću više da kažem, pošto ću upasti u nevolju. I dalje volim Silverston, čak iako ga danas ne volim", dodao je Pjastri.

Treće mesto zauzeo je vozač Zaubera Niko Hulkenberg i to je njegov prvi plasman na pobedničko postolje u karijeri.

"Dobar je osećaj. Dugo se spremalo, zar ne? Ali uvek sam znao da to imamo u sebi, da ja to negde imam u sebi. Kakva trka. Prilično je nadrealno, da budem iskren. Nisam siguran kako se sve desilo, ali ovo su bili ludi, mešoviti uslovi. Za mnoge je u ovoj trci bila borba za preživljavanje. Mislim da smo imali ispravne odluke, dobre gume u pravom trenutku, nismo pravili greške - prilično neverovatno", naveo je on.