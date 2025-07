„Dobio sam priliku da boksujem profi meč i profi reviju u ambijentu koji je jedinstven i neponovljiv u svetu, a koji je uz sve to i moja rodna gruda. Ne dešava se to često, ovo je poseban dar, samim tim još više sam motivisan da u meču koji me očekuje protiv nezgodnog Gruzijca pokažem moj najbolji boks do sada. Pred domaćom publikom, roditeljima, porodicom, prijateljima boksovaću moj profi meč. Pripremao sam se jako dobro ove godine, počevši od priprema koje smo imali na Zlatiboru, zatim na Kubi, i sada koje smo dve nedelje odradili u Kazahstanu gde smo ja i moje kolege iz reprezentacije Srbije sparingovali sa bokserima kako domaćina, tako i reprezentativcima Amerike, Kanade, Francuske. Jedno veliko iskustvo je iza mene, veliki rad, koji su učinili da budem spreman za meč u Tršiću i da hrabro jurišam na pobedu“ – kaže mladi srpski šampion Simić.