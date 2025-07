Prvi su u ring u Tršićkoj noći profi boksa izašli predstavnici Srbije Stefan Camović i Radomir Jovanović u lakoj kategoriji do 61,2 kg. Pobedu je odneo Camović tehničkim nokautom.

“Nakon 120 mečeva u olimpijskom boksu započeo sam i profesionalnu karijeru, ujedno sa amaterskom, pošto nam je sada dozvoljeno da boksujemo i jedno i drugo. Prvi meč je bio zaista dosta naporan i težak, kako sam i očekivao jer ima više rundi. Meč sam pobeđivao iz runde u rundu, bio sam sve bolji i bolji kako je odmicao naš susret. Protivnika sam prekinuo po jetri u 4. rundi nakon drugog brojanja. Jako sam srećan i naravno gledaćete me još dugo” – rekao je izuzetno raspoloženi Camović.

Usledio je meč u superlakoj kategoriji do 63,5 kg u kojoj su snage odmerili srpski bokser Nazif Sejdi i Francuza Abiba Kpodonoua. Jednoglasnom odlukom sudija pobedu je zabaležio Sejdi.

U trećem meču ove boks večeri u profi ring su ušli i borili se u supersrednjoj kategoriji do 76,2 kg osvajač seniorske bronze na EP 2024. Almir Memić i Gruzijac Valerij Gojiašvili. Srpski “Tajson” do trijumfa je stigao vrhunskim izdanjem u ringu, sjajnim kretanjem i udarcima koji su doveli do pobede rezultatom 3:0.