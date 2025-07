Slušaj vest

Futsal reprezentacija Srbije definitivno je u rezultatskoj krizi. "Orlovi" više ne važe za evropsku silu, kao što je to bilo u, ne tako davnoj, prošlosti. Niko ne može da ospori da imamo talentovane igrače, ali - u poslednje vreme nam rezultatski ne ide! Šta je potrebno da se uradi kako bi se Srbija vratila u sam vrh evropskog futsala?!

Na ovo pitanje najbolji odgovor daće novi selektor futsal reprezentacije Srbije, Marko Gavrilović, koji će biti naredni sagovornik našeg serijala "Mali fudbal, velike priče". Popularni Gavra seo je na "užarenu stolicu" i pokušaće da vrati stari sjaj našoj reprezentaciji, a na početku razgovora se, u gospodskom maniru, zahvalio na pozivu.

- Drago mi je što sam dobio priliku da razgovaram sa tobom. Iskreno i jako cenim i pratim tvoj rad od samog početka, kako golmanski, tako i novinarski vezan za futsal i definitivno našem sportu treba mnogo marketinških aktivnosti i prisustva u medijskom svetu. Tako da aposlutno podržavam ovu inicijativu i projekat. Sviđa mi se i što svaki tekst ima neki vid kritičke note koja je danas jako retka kada neko treba da je potpiše imenom i prezimenom. Svaka ti čast na hrabrosti, istrajnosti, ideji i nadam se da ću da budem adekvatan gost i kvalitetno da odgovorim na sva pitanja koja imaš.

Kakav je osećaj biti selektor seniorske reprezentacije Srbije?

- Osećaj verujem da će doći tek kada krenu prve utakmice. Do tada smo u nekoj fazi priprema, za mene je ovo imenovanje velika čast i privilegija, a van svega toga i velika obaveza da opravdam poverenje koje sam dobio od Bojana Đure Pavićevića i ljudi koji vode Fudbalski savez Srbije. Znam koliko sam rada i energije uložio u celu svoju trenersku karijeru, više od osam godina sam u sistemu FSS, prvo kao pomoćnik u U19 reprezentaciji, zatim i kao selektor te selekcije. Spremao sam se godinama da, ako dođe prilika da budem selektor seniorske reprezentacije, ja nju iskoristim. Sada je došla, od rada ne bežim, kao ni od odgovornosti za rezultate i verujem da je ispred nas uspešan period kada je reprezentacija u pitanju.

Da li reprezentacija može da se vrati na staze stare slave ili čak da bude bolja nego nekada, kada smo bili i četvrti u Evropi?

- Da ne verujem da sam spreman za ovaj izazov i da sam sa svojim stručnim štabom kadar da odgovorim na pravi način, ne bih se ni prihvatao posla. Više bih voleo da sam Srbiju preuzeo od svog kolege Majesa posle nekog uspeha koji je on napravio sa reprezentacijom, jer kao navijač nacionalnog tima bih bio ponosan i srećan zbog toga. Ovako, nažalost iza nas su dva rezultatska neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko i Evropsko prvenstvo i došlo je do promene na čelu reprezentacije. Siguran sam, iako nisam bio deo stručnog štaba, da je selektor Majes sa svojim saradnicima uradio sve kako bi napravio dobar rezultat. Kao i svi igrači. Ali, eto, futsal je, kao i svi ostali sportovi, nekad nepredvidiv. Nešto nije štimalo, nije na meni da komentarišem šta je to bilo… Sada znam šta i kako želim da radim sa svojim saradnicima i igračima i verujem da ćemo uz taj način rada, i mnogo energije koju ti ljudi koji su sa mnom donose, praviti bolje rezultate. I da ćemo korak, po korak, krenuti nazad ka vrhu evropskog i svetskog futsala.

Koji su naredni koraci i kada je sledeće okupljanje?

- Pratimo FIFA kalendare za futsal i do kraja godine imaćemo četiri okupljanja. Prvo je u septembru, usmeno imamo dogovoreno sa kim ćemo u septembru, zatim i u oktobru igrati po dve prijateljske utakmice. Ipak, ugovori sa ta dva Saveza nisu potpisani jer se čekaju neki detalji, pa neću u javnost izneti ko će biti protivnici. U novembru je prozor koji traje samo četiri dana i ovo okupljanje nećemo iskoristiti za seniorsku reprezentaciju, već za U23 selekciju gde nam je ideja da proverimo mlade momke od kojih su neki sadašnjost, a neki budućnost našeg futsala. I, u decembru nam sledi spektakl, to je dogovoreno. Odigraćemo dve prijateljske utakmice na jugu Srbije, u Nišu 20. i Vranju 22. decembra, protiv najtrofejnije reprezentacije Evrope ikada, selekcije Španije. Španci dolaze predvođeni selektorom Velaskom, koji je jedno od najvećih imena u ovom sportu.

Da li imaš neki okviran sastav reprezentacije u glavi?

- U suštini, i imam, i nemam. Čekaju me razgovori sa svim igračima, da vidimo kakvi su kome planovi. Do starta kvalifikacija za Svetsko prvenstvo imamo nešto više od godinu dana i jako je bitno da napravimo neki kratkoročni i dugoročni plan. Da vidimo šta naši igrači planiraju i gde sebe vide u futsalu za godinu, dve… Posle toga možemo da donesemo zaključak sa kojim timom ćemo početi i igrati kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Imam jako dobar odnos sa svim potencijalnim reprezentativcima, vrata reprezentacije nikom nisu zatvorena i svi su dobrodošli. Za koga god mislimo da kvalitetom može da pomogne biće tu. I, naravno, ko želi da bude deo nacionalnog tima, pošto imamo dosta reprezentativaca koji su već u nekim godinama gde moramo da vidimo šta su njihovi prioriteti. Da li je futsal, da li neka karijera posle futsala, porodica… U kojim će klubovima biti… Spisak kao spisak je jako kompleksna stvar! Iz nekog mog selektorskog iskustva koje imam u U19 reprezentaciji, prva stvar u kojoj ne sme biti improvizacije i greške je odabir igrača. Posle toga je sve rešivo.

Da li će biti igrača koji su prošli kroz U19 selekciju u timu?

- Ko se bavi statistikom, ako pogleda spiskove selektora Majesa, može da primeti da je više od polovine reprezentacije poniklo u tim U19 selekcijama u kojima sam ja bio ili pomoćnik ili selektor. To je neki prirodan put, da mlađi igrači koji se pojavljuju, dobiju priliku i u seniorskom timu. Ja se nikada nisam plašio da pružim priliku mladom igraču. Sa druge strane, mišljenja sam da igrač ne bi trebalo da dobije priliku samo zato što je mlad, već mora igrama sve da zasluži. Neki naši igrači su prerano gurnuti u vatru. Oni imaju potencijal i talenat, ali moraju mnogo više da rade. Sa tim momcima sam razgovarao, znaju šta očekujem od njih, sada čekam povratnu reakciju. Pre svega kroz rad i dobre igre u klubu. Ako se to desi, doći će i poziv. Od tih momaka očekujem da nose reprezentaciju i sada kada sam ja selektor, ali i kada me neko zameni.

Da li imaš podršku ljudi iz Saveza i slobodu da vodiš reprezentaciju?

- Kao što sam naveo, ja već osam godina radim za Savez kroz različite uloge. Prvo kao pomoćnik u U19 reprezentaciji. Tu priliku sam dobio jer sam bio pokretač i osnivač prve lige mladih na području Srbije. Vremenom sam se edukovao, radio u mnogim klubovima, neki kažu i trenerski napredovao, to nije na meni da sudim… I potom sam dobio priliku da budem selektor U19 reprezentacije. U tom periodu sam imao sjajnu saradnju sa Bojanom Đurom Pavićevićem i apsolutnu slobodu u radu! Početak naše saradnje u seniorskoj selekciji je takođe obećavajuć. Dobio sam apsolutnu slobodu da formiram stručni štab. U njemu se nalaze ljudi sa kojima već dugo godina sarađujem i za koje sam želeo da budu tu. Imam svu slobodu u pravljenju spiska i kreiranju nekih budućih akcija. Nadam se da će tako i da se nastavi i da će saradnja da bude uspešna i dugoročna.

Šta bi igrači trebalo da ispune da bi se našli na spisku?

- Moraju da budu profesionalci, kao što svi jesu. Druga stvar je da žele da igraju za reprezentaciju, a ja lično mislim da kod nas Srba ta želja nikada nije bila sporna. Mi na to gledamo kao na nacionalni identitet i to nam je u krvi! Najbitnija stvar je motivisanost i spremnost svakog igrača da prihvati ulogu koja će mu vremenom biti namenjena i da u toj ulozi da maksimum. To je nešto što nam je možda manjkalo u prošlosti i na čemu ćemo morati da radimo.

Da li će na spisku biti mesta za najboljeg igrača i strelca Prve futsal lige Srbije, Pavla Pešića, kao i najboljeg golmana, Jakova Vulića, koji nisu bili pozivani za poslednje akcije?

- Što se tiče Pavla Pešića, ja njega poznajem i pratim dugi niz godina i njegov igrački kvalitet nije sporan. Zaslužuje da bude na spisku reprezentacije. Ali, dosta toga zavisi i od Pavla Pešića. Od toga gde će igrati naredne sezone, kako će igrati, a uz to bitan je i njegov privatni i lični faktor. Pavle Pešić pored futsala ima i posao, a obaveze u reprezentaciji nisu male. Prozori traju po 13, 14, nekad i 15 dana… Pitanje je da li on to može uvek da uskladi. Ako može, i ako kod njega postoji želja i volja, dobiće šansu. Ako je iskoristi, računamo i na njega!

- Što se Jakova Vulića tiče, on je bio u reprezentaciji, kapiten je Loznice, kvalitetan golman. Trener golmana reprezentacije Marko Jović ga takođe ceni. Čeka nas razgovor i sa njim, kao i sa ostalim golmanima i verujem da će i on biti tu.

Kakva je situacija sa golmanima, ko je sve u planu? Miodrag Aksentijević je prešao u ekipu iz Druge lige Srbije, Partizan, da li će i dalje biti u konkurenciji za mesto u reprezentaciji?

- Miodrag Aksentijević je najveće golmansko ime koje smo mi ikada imali! U jednom momentu, za mene, bio je i najbolji golman sveta! Problem je što su ljudi svakog golmana posle Mikija Aksentijevića gledali kroz njega. A mi ne možemo da imamo petoricu Aksentijevića… Mi smo posle njega imali Nemanju Momčilovića koji je branio na vrhunskom nivou i odveo reprezentaciju na Svetsko prvenstvo. Posle njega se pojavio Jakov Vulić koji je na momente branio briljantno. Aksentijević je na zalasku karijere i pitanje je koliko na njega možemo da računamo, isto kao što je slučaj i sa pojedinim igračima poput Mladena Kocića… Ali imamo puno momaka koji imaju kvalitet i kojima moramo da verujemo! Moraju da osete pravu podršku čitave javnosti! Od golmana su tu Nemanja Momčilović, videćemo gde će on nastaviti karijeru, Jakov Vulić i Slobodan Tomić su već bili deo reprezentacije, kao i Petar Nikolić. Tu je mladi Petar Marojević koji je kao jako nadaren izašao iz U19 selekcije, dobio je šansu u Smederevu da brani, na momente je bio briljantan, na momente je imao loše partije, ali to je normalno za mlade golmane. Tu je Luka Đorđević, bivši kapiten U19 reprezentacije koji je izgubio par godina, ali je prethodne sezone bio MVP finala lige Slovenije. Dok ne krene sezona ne mogu da kažem na koga ćemo da računamo, ali ko god kroz igre pokaže da zaslužuje mesto u reprezentaciji, biće pozvan.

Da li će biti povratnika u reprezentaciju i mesta za igrače poput Ninoslava Aleksića?

- On je sa mnom radio dugo godina i fenomenalne partije pružao je u dresu Novog Pazara i tada je zaslužio poziv Gorana Ivančića i bio je standardan u reprezentaciji. Ima kvalitet, pokazao je to i prethodne sezone u Mađarskoj. Videćemo gde će naredne sezone igrati. Na njegovoj poziciji u reprezentaciji je konkurencija paklena, ali za Nina su, što se mene lično tiče, vrata uvek otvorena, ali za mesto će morati da se izbori. Nemam nameru da pravim spisak reprezentacije tako da na njemu bude desetorica futsalera kojima je desna noga jača, a igraju dobro jedan na jedan. Zna se kako bi reprezentacija trebalo da igra, izbalansirano na svim pozicijama. Nino će dobiti priliku kao i svi ostali, da igrama u klubu zasluži poziv. A onda, kad dođe poziv, da igrama i radom tu i ostane. Na njemu je!

Da li će igrači iz Druge lige biti na oku reprezentacije? Partizan je uložio veliki novac, doveo je Dejana Jovanovića koji je godinama među najboljim igračima u Srbiji i Draga Šljukića koji se istakao prethodne sezone, da li konkretno njih dvojica mogu da se nadaju pozivu?

- Sličan je princip odgovora kao za Pavla Pešića. Neprijatno mi je da odgovaram dok nisam razgovarao sa tim momcima i nisam čuo njihove planove i prioritete. Dejan Jovanović je za mene godinama bio jedan od najboljih igrača naše Prve lige. Ja sam znao da kažem da je to za mene lično najbolji peti igrač na svetu i da koji god tim uzmem da treniram, da ću Dejana Jovanovića prvog da povedem. On je igrač koji svakog saigrača i svaki tim čini boljim za 20 do 30%! E, sad… Dejan Jovanović je igrač koji sada ima solidan broj godina, privatne planove i obaveze…

- Ne mogu da kažem da je poziv za bilo kog igrača zatvoren jer igra Prvu, Drugu ili Treću ligu, ali mnogo toga zavisi gde ti futsaleri vide sebe za dve, tri godine i kakvi su im planovi. Jer ne smemo da zaboravimo jednu stvar, a to je da su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. a da se glavni turnir igra 2028. godine i da će ti neki momci o kojima mi sada pričamo biti tri godine stariji…

Kakvu reprezentaciju možemo očekivati pod vođstvom Marka Gavrilovića?

- Da li ćemo igrati ofanzivno ili defanzivno neće uvek zavisiti od nas, nekad će biti bitno i kako protivnik igra. Stručni štab će proceniti kako je najbolje da odigramo kako bismo pobedili utakmicu! Tu smo gde jesmo sada, ako želimo da idemo gore i vratimo se u vrh svetskog futsala, trebaće nam dosta vremena i rada! Jedino što mogu da obećam je da ćete gledati Srbiju koja respektuje svakog protivnika, ali isto tako je svesna svojih kvaliteta! I svaki meč igraćemo sa jasnom idejom kako da pobedimo i maksimalnom željom da to ostvarimo!

Šta bi trebalo promeniti u srpskom futsalu kako bismo krenuli da izlazimo iz krize?

- Da bi nam svima bilo bolje, mora da se poveća količina rada! Broj treninga, pre svega, igrači i treneri moraju više da daju klubovima i futsalu. Stalno pričamo o novcu… To je problem koji postoji i pitanje je kada ćemo i koliko imati novca, ali to ne znači da ne možemo da radimo! Gde god da sam radio ja sam imao jedno pravilo, minimum smo morali da treniramo pet puta nedeljno plus utakmica. To je neki šablon kog bi klubovi trebalo da se drže. Nemam ja pravo kao trener ili selektor da određujem ko će kako da troši novac, ali ja sam se kroz svoju karijeru vodio principom da mi je bolje da imam jeftiniji tim koji će stalno da bude tu i trenira, nego da imam tim imena koji će da dolazi jednom, dva ili tri puta nedeljno. Smatram da bi se kroz veću količinu rada znatno podigao i kvalitet lige, a samim tim bi i atrktivnost skočila i novac bi došao vremenom. Imam utisak da svi samo pričamo o novcu, da čekamo da on odnekud padne, što nije realno da se desi… A, i ako se desi, šta ćemo onda da radimo?! Ko će da igra, ko će da bude trener…?! Mi moramo da radimo i da budemo spremni da kad novac dođe u naš futsal tu priliku iskoristimo. To je ključ u svakom sportu, da radiš svakodnevno na sebi, pa kada ti se ukaže prilika ti nju iskoristiš! Imam utisak da mi tražimo izgovor da ne radimo… Verujem da će se novac jednog dana pojaviti, prilika za iskorakom ukazati, ali da mi nećemo biti spremni na to. Jer danas ne radimo na tome!

Drugi deo intervjua sa Markom Gavrilovićem, u kom ćete upoznati novog selektora Srbije iz totalno drugačijeg ugla, čeka vas u sredu 16. jula na portalu Kurir.rs.

