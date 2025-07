Osvojio 14 medalja

Na svetskim je prvenstvima još osvojio tri zlatne, tri srebrne, ali i tri bronzane medalje. Ljubek je u karijeri ukupno osvojio 14 medalja na najvećim takmičenjima, šest zlata i po četiri srebra i bronze. Dominacija je trajala od 1975. do 1987, a godinu dana kasnije imao je čast da ponese zastavu Jugoslavije na otvaranju Olimpijskih igara u Seulu.

Matija Ljubek rođen je 22. novembra 1953. godine u Belišću, na Dravi, mestu koje ima dugu tradiciju kajakaškog sporta. Međutim, nije se bavio sportom od malih nogu kako bi se to reklo, već mnogo kasnije. Matija je verovali ili ne, učio stolarski zanat i radio je kao stolar čak i onda kada je odlučio da počne da trenira veslanje i to tek sa 21 godinom, bilo je to 1974. godine. U Drvni kombinat Belišće, poznat u staroj Jugoslaviji Matija je došao kada je imao samo 15 godina, kao nekvalifikovani radnik, ali je kasnije izučio zanat. Trenirao je i radio u kombinatu koji mu je izlazio u susret kada je trebalo da ide na takmičenja ili pripreme.