Prvi trening ujutru bio je teniski, to je nekad trajalo i po četiri sata. Drugi trening bio bi boks. Otac me vodio u boksersku salu, to je trajao sat i 20 minuta. Treći mi je bio sparing meč u tenisu od sat do dva i četvrti predveče trčanje po pesku uz okean u Los Anđelesu. Moj otac je svoju ljubav prema sportu preneo i usadio u mene. Učio me da se trudim i radim na sebi, a to mi je pomoglo u životu i kroz druge poslove. Tu gde smo trenirali boks u toj sali trenirali su i Šejn Mozli, Vitor Berfold i drugi.