Zamislite da dobijete otkaz na poslu jer ste nekom javno čestitali rođendan. E sad, zamislite da ste to uradili objavom na svom Fejsbuk profilu, a da je taj neko ni manje ni više nego Vladimir Putin!

Jedan Srbin ovo nije morao da zamišlja jer mu se pre dve godine to i desilo! Vladimir Jovanović dobro je poznato lice u svetu srpskog futsala, a za njega se čulo i na čitavoj planeti kada je dobio otkaz na poziciji trenera u estonskom klubu Vimsi Smsraha, i to pošto je Putinu čestitao rođendan.

Jovanović je bio novi sagovornik serijala "Mali fudbal, velike priče", gde je do detalja otkrio šta se sve dešavalo u oktobru 2023. godine.

- Sedmog oktobra je Putinu bio rođendan, a istog dana su Huti napali Izraelce na onom festivalu. Hamas je napao Izrael dole u Gazi. Situaciji u kojoj sam se našao prethodio je i haos u klubu. Predsednik je počeo da izbegava da nam daje plate, igrač kog sam ja doveo i koji je živeo sa mnom Milorad Bojić meni iza leđa je pokušao da se preporuči finskom klubu, u kom je bio moj prijatelj Nikola Erceg, ja sam to saznao i situacija je eskalirala - priča za Kurir Jovanović i objašnjava:

- Nikola mi se javio, rekao šta se desilo. Pitao sam Mišu Bojića da li ima nešto da mi kaže, on nije hteo da prizna, lagao me je... To se desilo u petak veče, noć pred 7. oktobar i Putinov rođendan. Pala mi je roletna, želeo sam da ga izbacim na ulicu, ali sam se smirio, iako mi je dete zabolo nož u leđa, a ja sam ga gledao kao boga! On se, u stvari, uplašio da neće biti u postavi...

Nervoza i adrenalin

Nastavio je Jovanović u jednom dahu da nam priča šta se dalje desilo...

- Od nervoze i adrenalina nisam zaspao do četiri ujutru! Ustao sam u pola 10, budim se i prva vest koju vidim na laptopu, rođendan Vladimiru Putinu! Da je bila peta, verovatno je ne bih ni video, ali stoji prva! I ja samo iskopiram onu njegovu fotografiju i na ruskom i srpskom napišem "Srećan rođendan, ime moje, Srbi i Rusi, braća zauvek!". Bilo je 10.30 kada sam to pustio... U roku od deset minuta haos! Bio sam prijatelj na Fejsbuku s povremenim kapitenom ekipe, jednim od braće Stuf. On je bio treći čovek njihove BIA! Estonci su u lošim odnosima s Rusima, pa mi je od njega stigla poruka: "Šefe, šta će ti ovo?" Nisam znao o čemu priča, a on mi je poslao printskrin moje objave i rekao: "Znaš ti dobro..."

Vladimir Jovanović otkaz je dobio 20 minuta od objave!

- Otkaz sam dobio u 10.51, zvao me je predsednik i rekao da su reagovali ljudi iz saveza! Mislio sam da me je Stuf namestio, posle sam pomislio i da me je savez pratio. U stvari, na kraju sam shvatio da me je namestio moj predsednik, koji mi je već dugovao 5.500 evra, a po ugovoru, trebalo je da budem u Estoniji do 2025. godine. Još 14 meseci ugovora sam imao i mogli su da ga raskinu samo ukoliko ne bih izvršavao svoje obaveze ili ako napravim neki haos, ako se potučem...

Srpski futsal trener nije ni sanjao kakvu reakciju će izazvati njegova objava.

- Kada mi je predsednik blokirao brojeve i prestao da se javlja, sve sam povezao. Ja sam bio u ozbiljnoj paranoji, za 20 minuta od objave na mom ličnom profilu otpustili su me, posle, kako su oni rekli, reakcije saveza. U 10.51 me je zvao predsednik i to mi saopštio, ja sam u 10.30 postavio objavu. Kontaktirao je sa mnom treći čovek njihove BIA! Blokirao me je na Fejsbuku! Razmišljao sam, ako ostanem u Estoniji još nekoliko dana, doći će na vrata da me hapse. Jer radim protiv države, udaram na državu! To je bila subota, predsednik mi je rekao da ostanem do utorka, da mi da neke pare, da idem sa parama kući. Neke pare, a bio mi je dužan 5.500! Rekao sam: "Neka, poslaćeš mi", i odmah sam spakovao stvari. Rekao sam: "Uzmi mi prvu kartu, bilo koje presedanje i bilo koji let!" Nek čekam i 12 sati, samo da izađem iz zemlje, dok nisu stavili poternicu, da mi oduzmu pasoš! Mogu svašta da urade, tad se tek zahuktavao rat...

Rusi se oduševili

Estoniju je napustio, ali ludilo je tek počelo...

- On mi je kupio kartu, ja sam se u panici pakovao, zaboravio neke stvari, posle mi ih je Miša Bojić doneo. Slećem u Srbiju, vadim estonsku karticu iz telefona, stavljam srpsku... Milijardu poziva i poruka! Nepoznati brojevi! Redom sam zvao jednog po jednog, to su bile redakcije, naše, strane, estonske, finske, pošto sam i tamo bio trener, ruske, bugarske, hrvatske... Ma opšte ludilo! Pet dana se nisam skidao s televizije! Bio sam gost na ruskoj televiziji, njihovom prvom programu, zatim sam imao uključenje u čuveni "TV Meč"... To je bila neverovatna senzacija! Pozvao me je predsednik Saveza Rusije Emir Alijev, rekao mi je, doslovce: "Time što si to uradio, nazvali su me iz kabineta predsednika države i naložili da ti se pomogne da nađeš posao! Da ti nađem klub kod nas ovde, jer država Rusija ti je zahvalna što si stao uz nas u trenutku kada su svi protiv. Što nisi ćutao, nego da si rekao šta misliš."

Završio je Jovanović u Rusiji, ali nije sve bilo kao što se nadao da će biti...

- Bio sam u Nižnjem Novgorodu, ali je ispalo da su samo skupljali političke poene za njih. Bio sam u klubu Torpedo, gde su bili Marinković i Ivanković. Bio sam gost njihovog predsednika, sportski direktor im je bio Majevski, dugogodišnji kapiten reprezentacije Rusije. Majevski me je odlično dočekao, ali je njihov predsednik kluba malo kontroverzan i ima neobične metode i diskutabilno ponašanje. Multimilioner, ima kompaniju sa 600 zaposlenih, ogromna firma, voli futsal... To je klub u Rusiji sa najviše selekcija, 11 kategorija ima, između ostalog i žensku ekipu, koja se zove Kristal. On ima svoju Vocap grupu, gde su svi treneri svih kategorija dužni da ga odmah obaveste o svim detaljima svojih utakmica. Koji je rezultat bio, ko je dao golove, ko je kako odigrao... Voli futsal, ali je ekstrem, iz počasne lože skače, psuje i svoje i protivničke igrače i sudiju... Ma sve...

Međutim, nije sve ispalo kako je trebalo.

- Otišao sam krajem novembra kod njih, rekli su mi da je teško u tom trenutku da dobijem posao jer su sve selekcije popunjene. Nudili su mi da radim sa U12 ekipom, ja to nisam prihvatio. Uslovi su bili odlični, bolji mnogo nego u Estoniji, ali ja nisam hteo da idem s konja na magarca. Ne zbog sujete, samo nisam mogao da idem iz prve ekipe da vodim decu. Prihvatio bih mesto pomoćnika seniorskog tima, ili poziciju prvog trenera ženske ekipe, ili U21 sastava... Rekli su, daj nam šest meseci da se završi sezona, napravićemo neke rokade, nazvaćemo te... Nisu me nazvali! Nisu ispali korektni i ja sam mogao da nazovem predsednika Saveza i kažem mu da mi nađu posao u nekom drugom klubu. Nisam to uradio, samo sam mu napisao jednu podužu poruku, gde sam naveo da nisu ispali korektni, da nisu ispoštovali dogovor. Da su njihove reči bile lažne! I neka im je na čast, ja ih poštujem i dalje. Iskoristili su me za svoje interese, ali sam im poželeo sve najbolje. Pročitao je poruku i ništa mi nije odgovorio, tako da se to tako završilo...

Nema kajanja

Kako sam kaže, zbog svoje odluke se ne kaje!

- Ja sam čovek koji uvek stoji iza svojih reči i nisam Putinu rođendan čestitao nepromišljeno. Znao sam u kojoj državi živim, bio sam tu neko vreme i nikada nisam komentarisao te odnose Rusija-Estonija. Ali, čestitao sam rođendan kao što bih i tebi čestitao rođendan. Kao što nemam problem da neko čestita rođendan Bajdenu ili Kim Džong Unu, Trampu ili kome hoćeš... Čestitaj Tačiju, ne zanima me kome ćeš ti da čestitaš, to je tvoje lično pravo. E sad, da li se ja slažem s tim ili ne, to je već druga stvar. Čestitao sam rođendan čoveku koji je za mene simbol opstanka pravoslavlja u celom svetu! Simbol pravde, to je moj stav. Vreme će pokazati da li grešim. A čini mi se da ne grešim. To nije bilo ništa politički, to je bilo jer sam Srbin i veliki pravoslavac!

Kao Jezda i Dafina: Vlasnik estonskog kluba je prevarom zgrnuo milione

Kako tvrdi Jovanović, predsednik kluba Vimsi Smsraha do novca je stigao prevarom.

- Sponzor i prvi čovek kluba Vimsi Smsraha je multimilioner, a na prevaru je zaradio milione. Nešto poput Jezde i Dafine, samo je napravio legalnu priču. Smsraha je nudio telefonski kredite svim ljudima u Estoniji. Pošalje ti poruku, kao od mobilnih operatera što dobiješ, Smsraha nudi kredite, 1% na godišnjem nivou plaćaš kamatu! I svi se navuku! A dole sitnim slovima piše u slučaju da kasnite jedan dan, penali su 10.000 evra! To niko nije čitao, ljudi su uzmali kredite, pa kada zakasne dan-dva, on se pozove na ugovor i tako se namlatio miliona!

Plata 1.800 evra

Jovanović je, kako tvrdi, u Estoniji radio za mesečnu platu od 1.800 evra.

- Ugovor je bio na 1.800 evra, uz to sam imao stan i hranu. Tamo nismo imali na šta da trošimo novac. Sve smo imali plaćeno, u nabavku smo išli sa karticom predsednika, tako da je to bio dobar ugovor. Ne pijem, ne pušim, ne izlazim, ne drogiram se... Najviše 300 evra mesečno sam mogao da potrošim! Vrhunski ugovor za tu zemlju! - objasnio je on.

Ostatak intervjua sa Vladimirom Jovanovićem, u kom je on podelio još neke nestvarne anegdote, ali nam je pričao i o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri, a dao i predlog kojim bi srpski futsal mogao da napreduje, možete pročitati u narednim danima na portalu Kurir.rs.

