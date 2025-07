"Snimala sam njegov let, ne sluteći da će biti poslednji. Bila sam uz tebe više od 12 godina, pri svakom poletanju i sletanju - od padobranskih skokova, letenja paraglajderom, helikopterom, paramotorom, do akrobacija. Kada god nisam mogla biti uz tebe, imali smo dogovor da me obavezno nazoveš. Nikada nisi preskočio taj poziv... osim ovaj put", napisala je neutešna Mihaela.