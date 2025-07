Slušaj vest

Vladimir Jovanović dobro je poznato ime u svetu futsala u Srbiji i regionu. Bio je veoma kvalitetan igrač, zatim je karijeru počeo da gradi kao trener gde su mu se dešavale nesvakidašnje situacije poput one u kojoj je dobio otkaz u Estoniji jer je preko Fejsbuka čestitao rođendan Vladimiru Putinu.

Otvorio je dušu Jovanović za serijal "Mali fudbal, velike priče", a osim anegdote iz Estonije otkrio je i kako je bio jedan od retkih futsalera koji je odbio poziv Duška Šarića.

Evo kako je Jovanović odbio Šarića

Šarić je u vreme dok je Jovanović bio igrač puno ulagao u futsal i sa svojim Municipijumom igrao je i Ligu šampiona. Evo kako je došlo do toga da ga Vladimir Jovanović odbije.

- Ja sam bio jedan od najmlađih igrača futsala u Beogradu kada sam počeo. Jako rano sam sa velikog fudbala prešao na futsal. Skinuo sam se sa velikog fudbala kao klinac što se kaže. Počeo sam u Konjarniku i to pošto sam izbacio njihovu ekipu u četvrtfinalu turnira na Tašu, dobili smo ih 3:1, na turniru 1999. godine. Sale Veljković, Alila, Špira, Ciga, Živković… Stara ekipa Konjarnika, nadmeno su ušli u utakmicu, ja sam dao dva gola, namestio jedan i pitali su me da li bi voleo da dođem u ekipu.

- Posle Konjarnika, prešao sam u Intermeco. Duleta Šarića upoznao sam na terminima u Južnom bulevaru, gde su igrali i Đura Pavićević, Miško Bogdanović, Cvele Simić, Bombona… To je bilo ludilo! Dok sam se zagrevao za jedan meč Intermeca u Slodesu prišao mi je Duško Šarić i ponudio nešto što mnogi ne bi odbili.

- On je napravio Municipijum, tim koji je kasnije godinama dominirao i zvao me je da dođem. Ja sam vodio neku kladionicu kod mene u Kotežu, plus sam imao platu u Intermecu, bio sam u prvoj kategoriji plata, a igrali smo prijateljski meč protiv ekipe koju je Šarić napravio, želeo je da vidi na koga može da računa.

- Pred taj meč Dule Šarić, koji je i sam bio odličan igrač sa gospodskim ponašanjem na terenu, me je pitao da dođem kod njih. Rekao je, samo reci koliko novca tražiš! Pravili su ekipu da osvoje titulu, dovodili sve što valja… Ja sam se zbunio, pitao ga kako to usred sezone, ali je on bio uporan! Rekao je to ti je gotovo, samo da dogovorimo uslove! Ja sam tada dobio ćerku, žena nije radila, bila na trudničkom…

"Uvek je do para - reci cifru"

Pitao sam ga da razmislim, on je rekao nema šta da razmišljaš samo reci cifru! U to vreme mi je nudio 1.000 evra stan i hranu, što je bio ozbiljan novac! Ja sam mu rekao Dule, nije do para, a on odgovorio, ma, uvek je do para, reci ti cifru! Nema nikakve cifre, imam ženu, malo dete, a on me je pitao da dođem da živim sa njima dole! Nasmejao sam se, zahvalio na ponudi, ali opredelio sam se za porodicu i posao u Beogradu!

- Duško Šarić je ostao u šoku, zbunio se i rekao, ti si prvi koji me je odbio! Njih troje, četvoro je otišlo u klub, uzeli su titulu i otišli u Ligu šampiona gde im je tada mladi Rikardinjo dao jedan od najlepših golova u istoriji futsala.

Jedini sam koji ga je odbio

- Ukrao je loptu u kontri i levom nogom sa centra je vukao u desnu stranu, izašao 1 na 1 sa pokojnim Pecom Brzakovićem koji je bio među najboljim golmanima na svetu, posebno za te situacije. Uradio je Rikardinjo neku biciklicu preko glave, prebacio je Pecu, lopta je ušla u gol, a Brzaković je i dalje čekao da on šutne. Nestvarno! Aplauz je bio jedno dva minuta, igralo se u „Morači“ u Podgorici.

- Ali, eto, na kraju sam jedan od retkih, a možda i jedini koji je odbio Duška Šarića! Nisam čuo da ga je još neko odbio… Ali, izabrao sam porodicu! Dule Šarić nije mogao čudom da se načudi…

Nastavak zanimljivih priča sa Jovanovićem u narednim danima

Ostatak intervjua sa Vladimirom Jovanovićem, u kom je on podelio još neke nestvarne anegdote, ali nam je pričao i o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri, a dao i predlog kojim bi srpski futsal mogao da napreduje, možete pročitati u narednim danima na portalu Kurir.rs.

