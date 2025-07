Rođeni Moskovljanin, ali sada predstavlja Srbiju, Aleksej Šendrik je jednoglasnom odlukom sudije osvojio svoju drugu pobedu u profesionalnom ringu. Ovog puta, Aleksej je pobedio Tihona Netesova (12-10, KO 4) u kategoriji do 67,7 kg i nastavio da niže sjajne partije i trijumfe. Tokom same borbe i nakon pobede Šendrika u međunarodnom boks centru u Moskvi odzvanjalo je od strane publike “ Kosovo je Srbija ”.

“Tek počinjem profi karijeru. Nakon profi debija u Banja Luci gde sam ostvario dobru pobedu nad Pugačem, sada sam stigao i do nove. To je dobar nivo za mene. Već sam blizu glavne borbe. U Moskvi sam imao jakog protivnika, on već ima više od 20 profesionalnih borbi i samo jedan poraz od dobrog boksera, poznatog. Zato sam srećan što sam podelio ring sa njim. Bila je to tesna borba. Moja sledeća borba će najverovatnije biti u Engleskoj. Biće to dobro iskustvo - boriti se u domovini boksa. Malo ljudi zna kroz šta sam sve morao da prođem da bih došao do ove borbe, izvući ću zaključke, biću sve jači i jači. A sada ne stajem, nastavljam da radim dalje za svoje buduće pobede” – zaključio je mladi šampion Šendrik pred kojim je sjajna karijera i budućnost.