Dana 3. novembra 2021. godine Petar Pogačar odveo je u školu svoju ćerkicu Juliju. Nije mogao ni da sanja da će to biti njihov poslednji kontakt...

Tu priča se tek komplikuje. Melisa Smrekar, njena majka, naalzi se na Interpolovoj poternici kao jedan od najtraženijih begunaca na svetu. Razlozi zbog koji je tu su "otimica, ilegalno zadržavanje i držanje taoca". To se odnosi upravo na ono što je učinila sa malom Julijom, koju je dobila u vezi sa Petrom Pogačarom.

Počinje pakao...

- Postoji velika mogućnost da je u Španiji, ali nemam jasne dokaze za to. Ni Melisina dva odrasla sina u poslednje tri i po godine ne znaju gde im je majka - pričao je Pogačar.

A, onda - SEKTA!

- Julija nije želela mesecima da me zagrli jer su joj oni rekli da sam se vakicinisao - pričao je otac.

Sa druge strane, Pogačar tvrdi da je njegova bivša partenerka počela da prati duhovne poruke koje stižu od Lane Praner i to nakon što su se njih dvoje rastali.

- Nisam se na to posebno obazirao, čak je u početku to bilo dobro za nju. Međutim, ona je posle verovanja da prenos na Juliju, što mi se u nekim situacijama činilo preteranim, ali sam to poštovao.