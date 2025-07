Odluka o kojoj se priča posle meča odnosi se na momenat iz četvrte deonice, kada je ostalo 3:48 do kraja, a pri rezultatu 18:14 za Mađare. Strahinja Rašović je odlično proigrao Lazića. Vaterpolista Srbije je dobio loptu i ostao ispred golmana rivala. U tom trenutku, sa leđa je dobio udarac po ruci – bilo je elemenata za faul, jer je došlo do kontakta u momentu šuta - ali se sudije nisu oglasile.

Uz to, po novim pravilima, svaki kontakt po ruci se sada sudi kao prekršaj, no u ovom slučaju to se nije dogodilo.