Srbija je već u prvom meču ovog prvenstva stigla do pobede koju je doneo Maksim Kovačević u kategoriji školaraca do 40kg savladavši Izraelca Jakova Prostaka Matkovskog. Ovom pobedom Kovačević se plasirao u polufinale gde će se boriti za ulazak u finale i priliku da se okiti zlatom, protivnik u polufinalu Maksimu će biti Azerbejdžanac Babak Abdulajev.

Srpski reprezentativci koji su se oprostili od dalje takmičenja su: David Damjanović (do 57 kg) poražen od Slovaka Sira Dominika odlukom sudija – 3:2, Vuk Beletić (do 46 kg) izgubio od Poljaka Dominika Adamskog – 5:0, Petar Orlović (do 48 kg) poražen prekidom borbe u drugoj rundi od Melika Avetisjana iz Rusije, dok je Mihajlo Jovanović (do 60 kg) poražen na poene – 5:0 od predstavnika Rusije Romana Golovka.