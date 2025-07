Slušaj vest

Ne treba ove momke osuđivati, jer su ostali bez medalje na Svetskom prvenstvu u Singapuru, kaže za Kurir Igor Milanović.

Legenda srpskog vaterpola i cenjeni stručnjak razočaran je zbog neuspeha, ali je ubeđen da će selektor Uroš Stevanović i momci izvući dobre pouke.

I u nečem lošem ima dobro - Igor Milanović Foto: ATA images

Uspeh je biti među četiri na svetu

Srbija je možda i dva najvažnija meča na Svetskom prvenstvu, u polufinalu protiv Mađarske (18:19) i borbi za bronzu protiv Grčke (7:16) odigrala najlošije. Daleko ispod svog renomea.

Kurir je zatražio stručnu analizu od Igora Milanovića. Pronašli smo ga u inostranstvu, na odmoru. Pitali smo ga može li "vruće glave"...

- Vruće glava... Moja nije, ali jeste Uroševa! Verujem u njega, iako je ovo danas bila najlošija igra naše reprezenhtacije. Igrači su pokazali nivo i kvalitet na SP, ali... Ne treba ih sada kritikovati. Uspeh je biti među četiri na svetu. Malo nam je nedostajalo za medalju - rekao je Igor Milanović i nastavio:

- Ono što me brine jeste tih 16 golova koje smo primili od Grka i onih 19 od Mađara. Odbrana nije funkcinisala. To je video i rekao i naš selektor. Ali, nije to realna slika. Opet, nije sramota izubiti od Grka i Mađara.

Promena pravila pogodavala Mađarima

Igor Milanović pokušao je da u globalu sagleda celokupnu situaciju oko srpske vaterpolo reprezentacije.

- Ovo danas protiv Grka bilo je naše najlošije izdanje. Moram da kažem, da sam i dalje pod utiskom sa Olimpijskih igara u Parizu. I zato kažem da na SP momci nisu obrukali ni sebe, ni nas kao narod i vaterpolo naciju. Najbitnije od svega je da smo u vrhu svetskog vaterpola.

Dotakao se jedne bitne činjenice Igor Milanović.

- Promena pravila nam je došla glave. Sigurno će biti još prostora da Uroš Stevanović i momci napreduju, jer sve ovo što smo videli na SP, a tiče se novih pravila je novina. Kako za trenere, tako i za igrače. Ranije sam govorio da ova promena najviše prija Mađarima. I zato, momci, uzdignuta čela nazad u Srbiju. A, mi svi ostali da budemo sada uz njih. Kako bismo na sledećem velikom takmičenju uzeli medalju.

Podseća Milanović da su male razlike u kvalitetu između nekoliko vaterpolo nacija.

- Nije ovo za mene razočarenje. Grci su jaki. Baš jaki. Bez medalje, poput nas, ostali su Italijani, Španci, Hrvati koji su branili zlato, pa Crna Gora... Tu svako svakog može da dobije, male su nijasne.

Četvrti na svetu - Srbi olimpijski šampioni Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Mnogo toga nije za javnost

Video je Igor Milanović i neke stvari koje kako nam reče nisu za javnost, a koje će svakako podeliti sa Urošem Stevanovićem, mada je ubeđen da i njemu sve to nije promaklo.

- Brinu me neke stvari... Ne bih poimence. Od golmana, bekova, blokova... Vidi se to. Opet... Uroš će to da namesti i sredi. U Srbiji je on najbolji stručnjak. Ovo nije realnost, ponavljam i zato nisam previše zabrinut. Dve utakmice zaredom igrali smo loše odbranu. To je zadatak za Uroša da još više radi na tom segmentu igre.

Igor Milanović nije od ljudi koji će pljuvati i kritikovati bez razloga. Gospodin u svakom smislu te reči.

- Hajde da mi Srbi budemo zajedno! Ne volim to... To pljuvanje... Sve ovo što vam govorim, istinski to i osećam. Uvek sam bio uz srpsku reprezentaciju! I kada su bili u krizi u Parizu na OI, zvao sam, davao sebe, trudio se da pomognem... Svi mi želimo da reprezentacija Srbije ima što veći uspeh, jer se onda svi kačimo na to. S obzirom da sam trener znam kako je kad se izgubi. Siguran sam da će se sve ovo popraviti. Imamo kvalitet i borimo se sa svima ravnopravno.

Evropsko prvenstvo u Beogradu u januaru 2026. biće novi ispit za vaterpolo reprezentaciju Srbije Foto: VSS Slobodan Sandić

Sledi EP u Beogradu

Sledeće veliko takmičenje za Srbiju je EP u Beogradu od 10. do 25. januara.

- Sve ovo što se desilo u Singapuru je obaveza više za Srbiju, za Evropsko prvenstvo, čiji smo domaćini na zimu. Siguran sam da će na EP u Beogradu, Srbija biti u ulozi protagoniste - završio je razgovor za Kurir Igor Milanović.