"Izgubili smo utakmicu i to je bilo jasno posle druge četvrtine. Naš pristup zabrinjava. Nije to ni bitno. Mislim, može da se izgubi, pa Grčka je vrhunska ekipa, to bez daljnjeg, ali način na koji smo izgubili je zaista nedopustiv. To nas vraća tri godine unazad ponovo", oštar je bio Gocić.