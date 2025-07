"Ne znam šta bih rekao. Utisci su sada loši, dali smo sve od sebe, ali posle poraza od Mađara nismo uspeli da se vratimo i to se videlo na utakmici za treće mesto. Jako mi je žao. To nismo mi", rekao je Jakšić , a preneo Vaterpolo savez Srbije.

"Kakvi mogu da budu utisci posle ovakvog debakla? Nije to bio naš dan. Posle prve četvrtine nismo znali šta radimo, bili smo bez snage, na rezervi. Dva meseca smo trenirali za ovo... Od drugog poluvremena protiv Mađarske do kraja turnira nismo ličili na sebe. Drugi neka analiziraju zašto je to tako. Dali smo sve od sebe, kako god to zvučalo, ali to nije ličilo ni na šta", rekao je Ćuk.