Naš Miloš Tijanić u polufinalu u kategoriji do 63kg nakon prekida u drugoj rundi predao je meč Rusu Ignjatu Voklovu. Na samom startu takmičarskog dana u kategoriji do 51kg srpska reprezentativka Jana Nataroš izgubila je od Ruskinje Poline Griščuk 0:5, u kategoriji do 44kg naš Almir Župić izgubio od je Jermenca Samvela Grigorjana 2:3, dok je u kategoriji do 66kg Andrija Skopljak poražen od Poljaka Olivijera Piotrovskog 1:4.