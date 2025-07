“Naučno je dokazano da bavljenje sportom ili nekom vrstom fizičke aktivnosti je najdelotvorenije u očuvanju zdravlja o čemu svedoče i najnovija istraživanja Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima dobijenim među stanovnicima Evropske Unije, ako se u proseku budu bavili sportom od 150 do 300 minuta nedeljno, do 2050 godine očekuje se da će biti sprečeno od 11 do 16 miliona nezaraznih bolesti, što bi dovelo do uštede u budžetu od čak 16 milijardi evra“, istakao je Tomašević.