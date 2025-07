Evropsko prvenstvo za kadete i kadetkinje koje se održava na Zlatiboru finalnog dana takmičenja za devojčice donelo je Srbiji pobedničko postolje. Zlatnom medaljom okitila se fantastična Mia Topić u kategoriji do 57kg savladavši Ruskinju Kristinu Čolopkovu 3:2.

“Prvenstvo Evrope za kadete na Zlatiboru pokazalo je da Anđela Branković, Sara Ćirković i ostali naši velikani već sada boksa, imaju svoje naslednike. To su apsolutno i Mia Topić i Anabela Todorović i sve ostale devojke, ali i dečaci koji su predstavljali dostojno Srbiju na ovom prvenstvu Evrope. U finalu imamo i tri dečaka koji će verujem da se bore svim srcem za zlatne medalje i da se pridruže Miji Topić na najvećem podijumu na prvom postolju i da donesu Srbiji radost i zlatnu medalju” – rekao je selektor svih ženskih boks selekcija Srbije Mirko Ždralo.

Viktor Majstorović u kategoriji do 75kg će se boriti sa Azerbejdžancem Jusifom Aghakišijevim, u kategoriji do (54kg) Todor Lučić boriće se protiv predstavnika Jermenije Menua Ulikhanjana, u kategoriji do (70kg) Dragan Todorović za zlatnu medalju snage će odmeriti sa Azerbejdžancem Zirabdinom Rustamlijem.