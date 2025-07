Srpski reprezentativac Nemanja Blagojević još jednom je potvrdio da mu trenutno nema ravnog u amaterskom MMA-u, osvojivši zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kategoriji do 97 kilograma, ubedljivo i dominantno, bez da je u bilo kom trenutku ostavio dilemu ko je najbolji borac planete u svom uzrastu.

U finalu ga je čekao Ukrajinac Jurij Hunder, ali ni on nije uspeo da zaustavi srpsko čudo. Borba je ušla u drugu rundu, ali samo na kratko – posle taktički zrelo odrađene prve deonice, Blagojević je u nastavku uhvatio priliku i borbu završio tehnikom Von Flue choke, posle svega 47 sekundi. Bio je to potez šampiona, prepoznatljiv samo za one koji u borbi razmišljaju nekoliko poteza unapred.