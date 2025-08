"Uvek sam uzbuđen što se trkam. Volim to što radim, volim da budem u crvenom, volim da radim sa ovim timom, imam toliko vere u ovu ekipu. Zaista je teško objasniti. Već sam imao mnogo toga u prethodnom timu. Vremenom, zaista se izgradi drugarstvo i vidim strast u ovom timu i to mi se sviđa. Sve što želim je da tome doprinesem najbolje što mogu. Naravno to moram da uradim uglavnom na stazi, ne uradim to uvek, ali i sa strane", naveo je on.