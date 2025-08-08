Slušaj vest

Iako je osvojila sedam američkih nacionalnih titula, tri puta bila učesnik Olimpijskih igara (1992., 1996. i 2000. godine), atletičarka je svetsku slavu ipak stekla mnogo godina kasnije...

Trostruka učesnica Olimpijskih igara, Suzi Fejvor Hamilton, vodila je dvostruki život, a o tome je u jednom trenutku krenula otvoreno da govori.

Zvezda svetskih medija je postala pošto ju je jedna mušterija otkucala.

"Da, radila sam kao prostitutka", otvoreno je priznala Hamilton 2012. godine.

Naime, ona se našla u središtu skandala koji je potresao Ameriku. Otkriven je njen alter ego vegaške dame noći "Keli Landi".

Keli je priznala da je vodila dvostruki život i da je radila u agenciji za pratnju u Las Vegasu, a da je zarađivala i po 600 dolara na sat.

Hamilton je u svojim memoarima "Brza devojka: Život u begu od bolesti", priznala da pati od bipolarnog poremećaja. Ona tvrdi da su joj ranije lekari pogrešno dijagnostifikovali bolest, pa je zbog pogrešnih antidepresiva postala hiperseksualna. Tada je započela svoj skriveni život kao elitna prostitutka.

"Potpuno sam sigurna da nikada ne bi postala eskort devojka da nije bilo tih lekova koji su me učinili hiperseksualnom. Nema šanse! Ali, svesna sam i da sam imala seksualne odnose za novac, pa kad kažem da je to bila krivica bipolarnog poremećaja, ne pokušavam time da se opravdam. To nisam bila ja. To je bila moja bolest. Odbijam! Odbijam da dopustim da me taj čin uništi", govorila je Hamilton.

Suzi je imala dosta problema sa samopouzdanjem tokom karijere, a prekretnica je bio momenat kada je namerno pala i pravila se da je povređena tokom trke na 1.500 metara na Olimpijskim igrama u Sidneju.

"U finišu trke pet devojaka me je prestiglo i moj san o osvajanju olimpijske medalje je tada bio završen. Umesto da završim trku, namerno sam pala. To je bio momenat posle koga je sve krenulo nizbrdo", rekla je Hamilton.

Ubrzo nakon toga je zatrudnela i rodila dete, ali nakon toga je postala depresivna. Tada je dobila lekove koji su je potpuno promenili. Za godišnjicu braka je predlogom šokirala supruga.

"Kako bi spasli narušen odnos, Mark i ja smo odlučili da 2011. godine za godišnjicu odemo u Las Vegas. nagovorila sam Marka da skočimo padobranom i probamo seks u troje. Pre toga imala sam seks jedino sa svojim mužem. Sećam se da sam mu rekla da je on tek drugi muškarac s kojim sam spavala na što je on odgovorio ‘Oh, kakva šteta! Treba ovo da činiš češće!' I to je bio trenutak u kojem sam se navukla".

Posle nekoliko meseci rekla je mužu da se mora vratiti u Vegas, ali sama. U jednom trenutku je pomislila i kako bi mogla da bude plaćena za seksualne odnose.

Nazvala je vlasnika jedne uspešne eskort firme i ubrzo počela da radi. Bila je iskrena, rekla je suprugu šta namerava da radi i imala je njegovu podršku. Deset meseci je bila eskort dama u Las Vegasu.

Otkrila je i da je nakon istrčanog polumaratona imala pet klijenata.

"Jednog dana sam istrčala polumaraton ujutru, u drugoj državi, a onda uletela u avion, praktično trčala do njega, da bi stigla u Las Vegas. Te noći sam imala pet "sastanaka"".

Suzi je nekoliko godina nakon toga putovala Amerikom kao gost predavač i delila je "životne lekcije". Ona je potpuno otvoreno pričala o dvostrukom životu koji je vodila.

"Okrenula sam novu stranicu u životu. Moje životno iskustvo je bogato i smatram da sam morala da prođem kroz svaku fazu da se izgradim i postanem još bolja osoba. Mogla sam da se okrenem kocki, drogi, alkoholu... ali ja sam izabrala seks", priznala je atletičarka.

