Hrvatski klubovi predložili su da se Regionalna liga zamrzne na godinu dana, jer nije pronađen kompatibilan način za odigravanje tog takmičenja.

Srpski klubovi su imali predlog održavanja završnice najboljih klubova po principu turnira.

Crnogorski klubovi predložili su reformisanje takmičenja, koje bi obuhvatalo prebacivanje sedišta iz Zagreba u Podgoricu, sastavljanje Upravnog odbora gde bi bili privrednici i uvođenje nagrada.

Konstatovano je da liga imala samo dva sponzora u proteklih 12 godina i da je teško očekivati neki pomak.

Odluka o daljem razvoju Regionalne lige biće doneta krajem naredne sezone, kada je dogovoren novi sastanak klubova.

(Kurir sport/Sportklub)

