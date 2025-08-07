Slušaj vest

Prvu polovinu druge uzastopne sezone šampionata Italije u kategoriji F4, jedini predstavnik Srbije Andrija Kostić obeležio je kvalitativnim pomakom.

U prilog tvrdnji govore sve bolje kvalifikacije, plasmani koji donose bodove i najbrži krugovi u trci. U nastavku koji sledi za manje od mesec dana stekli su se svi uslovi da se mlađani Kostić domogne pobedničkog podijuma i otvori šampanjac.

1/8 Vidi galeriju Andrija Kostić Foto: Privatna Arhiva, Plumrace.com, Printscreen

– Posle šest takmičarskih vikenda od kojih pet za šampionat Italije i jedan za Evropski smatram da je u četiri preostale trke vreme da se domognem pobedničkog podijuma. Da li će to biti najviši ili bilo koji od preostala dva stepenika, nije važno, bitno je da se iza mene zavijori zastava Srbije. Naporno radimo i verujem da smo zaslužili barem jedan, ako ne i više podijuma do kraja sezone – jasan je mladi asa volana Andrija Kostić.

STARTOVAO U TIMU MLAĐEG ŠUMAHERA

Drugu sezonu u možda i najjačem šampionatu F4 na Starom kontinentu Kostić je startovao u novom timu u vlasništvu mlađeg brata čuvenog Mihaela Šumahera.

– Novu sezonu šampionata Italije, ali i Evrope započeo sam u US rejsing timu koji je u vlasništvu Ralfa Šumahera. Podsećanja radi, ali i za sve koji nisu ispratili pomenuti detalj, uoči sezone 2025. dobio sam poziv od tima i posle obavljenih testova odmah mi je ponuđeno da potpišem ugovor i mogu reći da smo napravili pravi potez. Bogatiji za iskustvo od prošle sezone u saradnji sa novim inženjerom i trenerom počeo sam „pravim“ bolja vremena, da se vozim u prvih pet sa vremenima i beležim najbrži krug u trci. Važno je naglasiti da sam u prvih 15 vozača, a da čak 13 voze drugu sezonu od ukupno 40, a pojedini i treću u kokpitu F4 bolida, a ja i dalje važim za jednog od najmlađih – slovi Kostić.

Sve je počelo u Mizanu, preko Valelunge, Monce, Muđela (u Italiji), Pol Rikara u Francuskoj i prošle nedelje je „prvo polugodište“ završeno u Imoli.

– Mizano je bio premijerni takmičarski vikend, na kojem sam prvu trku završio na 8 mestu, drugu na 10-tom, a treću nisam završio. Sledi Valelunga po kiši, gde se nisam baš najbolje snašao, jer sam u prvoj trci ispao, drugu završio na 12 mestu, a na trećoj su me izbacili sa staze. Monca je priča za sebe. Startovao sa 3. mesta, izbio na drugo, posle prvog kruga napao sam za vodeću poziciju i bio jedno 10 metara na prvom mestu. Zbog spaljenih pnumatika sam pao na 5. mesto. Drugu trku sam startovao sa drugog i završio na sedmom, a treću sam počeo sa 13. mesta i kroz cilj prošao kao 8. U Muđelu sam prvu trku zbog kontakta završio van staze, drugu sam završio na osmom, jednom rečju loš izbor kišnih guma. Pol Rikar u Francuskoj je bila prva trka za šampionat Evrope. Loše kvalifikacije, ali se nisam predavao. Sa 12. mesta sam startovao prvu i završio na 7. U drugoj sam bio 11, da bi treću završio kao peti sa najbržim krugom. Imolu je obeležio žestok start druge trke, posle kojeg je 15 vozača moralo da odustane, Karambol je nastao zbog dva vozača koji nisu uspeli da startuju, a ja sam uspeo da izbegnem isti. Nije mi bilo drago što nismo nastavili, ali mi je važno da niko nije bio povređen – napravio je kratku retrospektivu Kostić.

Prošlogodišnje dragoceno iskustvo koristi da predvidi situacije tokom trke. Posle trećeg vikenda u kvalifkacijama je sve bolji, a pozicije osvaja brzinom i tehnikom čuvanja pnumatika za finale. Korisnim informacijama sa staze pomaže timu da podesi bolid. Oslanja se na četiri čoveka u timu, a o kolegama sve najlepše sa akcentom na timske.

– O takmičarima naročiti timskim kolegama sve najbolje mogu da kažem. Mi smo prosto rečno jednim drugim stalna konkurencija, tako da pravih prijateljstava nema, ali se svi trudimo na stazi i van iste da budemo u fer plej odnosima. U pitanju je vrlo šareni sastav, drugim rečima ima nas svakakvih i prema svima iskazujem poštovanje što se i očekuje od svakog od nas. Jedino na koga mogu da se oslonim su fizio, trener vožnje, inženjer i naravno tata – jasan je Andrija.

Planovi za nastavak?

– Posle pauze sledi šampinonat Evrope u Monci, a finale je u Muđelu. Plan je da završim u prvih pet. Šampionat Italije se nastavlja trkom u Barseloni, a kraje je zakazan u Mizanu. Realno bi bilo da završim u prvih 10 na kraju sezone i naravno da se domognem podijuma – poručio je Andrija Kostić.

SPONZORI NA VAS JE RED

Posle Miloša Pavlovića koji je pre mnogo godina bio najozbiljniji kandidat za kokpit boilida F1, Andrija Kostića je drugi Srbin koji je istakao najozbiljniju kandidaturu. Trud i rad, rezultati na trkama sve je to potrebno da bi skrenuo pažnju velikih timova na sebe, ali je i te kako potrebna pomoć sponzora. Uslovi se stiču, a potencijalne mecene mogle bi veće od sada da se istaknu i pomognu mlađanog Srbina koji krči put ka F1, u šampionatu Italije u bolidu F4.

MANJAK ISKUSTVA NIJE PREPREKA – NAPROTIV!

U odnosu na veliki broj takmičara koji su u F4 šampionat Italije došli posle nekoliko godina provednih u karting prvenstvima i osvojenim titulama širom sveta, naš as ima dve godine u kartingu i ovo mu je druga u formuli.