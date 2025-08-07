Tridesetjednogodišnja Fenijer istakla je da više nije spremna da rizikuje svoje zdravlje i da želi da se povuče dok je na vrhuncu karijere.

"Misao o završetku karijere nije nova, već neko vreme sazreva u meni. Ali želela sam da sebi dam dovoljno vremena za ovako veliku odluku, jer kada je jednom donesem, za mene nema povratka. U poslednjim mesecima jednostavno nisam imala onu duboku volju i odlučnost koja je neophodna za vrhunski sport i koju uvek očekujem od sebe", izjavila je Fenijer.