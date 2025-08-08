Slušaj vest

Skandal potresa Evropu, konkretno svet ženskog rukometa! EHF doneo je odluku da iz Lige šampiona izbaci nemački tim HB Ludvigsburg i da na njihovo mesto ubaci norvešku ekipu Sola HK.

Ludvigsburg je izbačen pošto je privremeni stečajni upravnik kluba obavestio EHF da tim neće imati potrebne finansije za Ligu šampiona naredne sezone.

Ovako je nastavljen negativan trend u svetu ženskog rukometa, pošto je prošle sezone sličnu sudbinu doživeo Vajpers iz Danske, ekipa koja je godinama dominirala i osvajala Ligu šampiona.

NORVEŽANKE U GRUPI B

Sola će zauzeti mesto Ludvigsburga u grupi B Lige šampiona.

Tu će Norvežanke igrati sa Odenzeom, ĆSM Bukureštom, Brestom, FTC-om iz Mađarske, Podravkom iz Koprivnice, Krimom iz Ljubljane i Ikastom.

U norveškom timu igraće neke veoma kvalitetne rukometašice poput Rike Granlund, Kamile Herem, Kaje Haugseng i Malin Holte, tako da će spremno dočekati Ligu šampiona.

TUŽBA LUDVIGSBURGU

EHF pokrenuće i pravni postupak protiv Ludvigsburga, ali i Rukometnog saveza Nemačke, kao i ženske Bundeslige zbog kršenja pravila o registraciji u Ligu šampiona.

Dakle, haos tek sledi, a kako će se završiti ostaje da se vidi.

Ludvigsburg je u svom sastavu imao Johanu Rot, Veroniku Malu, Sofiju Hvenfent, Dženi Karlson, Kabu Gasamu i brojne nemačke reprezentativke.

