ČETVRTI SERBIA ATHLETICS MEETING: Više od 100 atletičara iz 38 zemalja na takmičenju u Beogradu
Na atletskoj stazi u Beogradu, 7. avgusta održan je četvrti Serbia Athletics Meeting.
U pitanju je takmičenje bronzanog statusa iz serije Svetske atletike, koje je okupilo više od 100 atletičara iz čak 38 zemalja sveta. Publika je imala priliku da uživa u izuzetnim rezultatima, a takmičenje je prenošeno uživo na Arena Sport televiziji.
U ženskoj konkurenciji posebno su se istakle:
- Ašanti Mur iz Jamajke koja je trku na 100 metara završila sjajnim ličnim rekordom od 10.94 s
- Sara Lavin iz Irske koja je slavila u trci na 100 metara prepone rezultatom 12.90 s
- Danijel Tomas Dod iz Jamajke pobednica u bacanju kugle sa 19.04 m
- Kira Vitman iz Nemačke pobednica u troskoku sa 13.87 m
- Aleksandrija Mitrović zauzela odlično četvrto mesto skokom od 13.21 m
- Marija Vuković iz Crne Gore koja je slavila u skoku uvis preskočivši 1.90 m
Serbia Athletics Meeting u Beogradu Foto: Sas
U muškoj konkurenciji viđene su takođe sjajne borbe:
- Tsebo Matsoso iz Južne Afrike pobednik je na 100 metara sa 10.08 s
- Kendri Lazaro Menendez sa Kube trijumfovao je na 110 m prepone sa 13.42 s
- Žua Kčina iz Maroka pobedio je na 1500 m sa 3:37.50
- Kris Mitrevski iz Australije odneo je pobedu u skoku udalj rezultatom 8.08 m
- Nik Poncio iz Italije pobedio je u bacanju kugle sa hicem od 20.69 ispred našeg Armina Sinančevića koji je bio drugi sa 20.23 m
- Juozas Baikstis iz Litvanije je do pobede u skoku uvis došao sa novim ličnim rekordom od 2.27 m
Serbia Athletics Meeting još jednom je potvrdio status prestižnog međunarodnog takmičenja, a Beograd se pokazao kao odličan domaćin vrhunske atletike
