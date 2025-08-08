Slušaj vest

IBA Svetsko prvenstvo za žene koje je u martu 2025. održano u hali “Čair” pored spektakularnih borbi, suza radosnica, ali i onih tužnih zbog neostvarenog rezultata, medalja koje su uvek san svakog spotiste, bokserkama koje su u Srbiju došle sa svih strana meridijana i stale na pijedestal donelo je i vredne novčane nagrade.

Osvajačicama zlatnih medalja na Svetskom prvenstvu za žene u Nišu 2025. IBA (Međunarodna boks asocijacija) je uručila 100.000 dolara, za srebro je sledila nagrada od 50.000, bronza iznosi 25.000, dok je za četvrto mesto obezbeđeno 10.000 dolara.

Nagrade su isplaćene 7. avgusta, a među nagrađenim nalaze se i reprezentativke Srbije: Anđela Branković (zlato), Sara Ćirković, Nikolina Gajić, Dragana Jovanović, Natalija Šadrina i Anastasija Lukajić (bronza), dok je četvrtu poziciju zauzela Milena Matović koja je imala ostvarenu pobedu i u četvrtfinalu se borila za ulazak među četiri najbolje. Ukupno srpskim teniserkama od strane IBA uplaćeno je 235.000 dolara, što iznosi 23 miliona 588 hiljada dinara.

Srpske boks šampionke Foto: BSS

Ovo je velika satisfakcija bokserkama, čiju borbu vidimo samo u ringu, dok sve one borbe koje vode pre ulaska u ring ostaju u magli i u najvećoj meri samo njima poznate. IBA, ali i Bokserski savez Srbije krenuli su u veliku borbu i ofanzivu da se ono što je bila praksa godinama i decenijama, a to je da nagrada za sav proliveni znoj i krv u ringu budu samo medalje i čestitke, sada imaju i momenat finansijske potpore, kako za bokserke, tako i boksere.

“Često je naše razumevanje sportista ograničeno na velike sportske scene gde oni prikažu sav svoj talenat, umeće, kvalitet, hrabrost, gde ostave poslednji atom snage za trijumf, koji se desi ili ne, jer sve je to sport. Ali šta je sa putem do tog momenta kada se nađeš na pijedestalu? Ko plaća sportiste? Kako sportisti zarađuju i troše novac, posebno u sportovima koji nisu takozvani elitni gde svaki poraz ili pobeda donese i veliku zaradu. Ključno je razumeti tok prihoda za sportiste. Šta ulazi, a šta odlazi? Najveći troškovi se značajno razlikuju u zavisnosti od sporta, ali postoje neki univerzalni troškovi koji teško pogađaju sve sportiste. IBA je napravila sjajno rešenje za plemeniti sport, uvela je novčane nagrade koje će mnogima izmeniti život na bolje, rešiti brojne probleme i dati im vetar u leđa za nove poduhvate. Idemo dalje, okrenuti smo dalje usavršavanju i novim ciljevima, među kojima je najveći medalje sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028”, kaže predsednik Nadzornog Odbora BSS Adnan Bajramović.

Naše bokserke, ali i bokseri koji isto tako prave velike rezultate, nagrađeni su od IBA, ali i od države Srbije vrednim nagradama koje su propisane zakonom, a neki od njih, opet u skladu sa zakonom i propisima i na pravo na ostvarenje nacionalnih sportskih priznanja u iznosu od tri prosečne neto zarade u Republici Srbiji. Zlatna medalja sa Svetskog šampionata u boksu 2025. našoj bokserki Anđeli Branković je od Republike Srbije donelo nagradu od 30.000 evra, bronzanim sa SP srpskim reprezentativkama po 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

“Svakako je medalja najveća radost i najveći motiv za dalje ciljeve i rezultate. To je ono što u meni pokreće celu hemiju da se boksom tek sad bavim na najvišem nivou. A sigurno da novčana podrška i nagrada znače mnogo. Baviti se profesionalnim sportom na visokom nivou zahteva praćenje mnogo detalja, i moja vizija svakako jeste da taj novac uložim upravo u ljude koji će pratiti moj rad i procese koji će dovesti do poboljšanja tih detalja kako bih ja postala još bolja verzija sebe”, rekla je svetska šampionka u boksu, srpska boks diva Anđela Branković.

