Slušaj vest

Filip Ivić dospeo je u centar pažnje javnosti u regionu kada je dobio otkaz u RK Vojvodina pošto je snimljen na koncertu osvedočenog srbomrzca Marka Perkovića Tompsona, a sada je opet privukao pažnju na sebe jednim potezom.

Pošto je golman Vukovara Srđan Nedić dobio otkaz u svom klubu zbog toga što je lajkovao stranicu "Četnici 1941", Filip Ivić je rešio da reaguje na tu vest i to komentarom na Instagramu.

On je na objavu stranice "Prva Hrvatska liga" o haosu oko Srđana Nedića, ostavio komentar u kome se vidi hrvatska zastava i emotikon na kome je pokazana ruka koja steže mišić. Nešto kasnije, komentar je obrisao, ali je "Indeks" već uočio šta je uradio i vest je otišla u javnost.

Foto: Instagram/prvahrvatskaliga

ZBOG ČEGA JE NEDIĆ DOBIO OTKAZ?

HNK Vukovar oglasio se saopštenjem i javnosti je obrazložio zbog čega je Srđanu Nediću uručio otkaz.

"HNK Vukovar putem želi obavestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrednostima i standardima našeg kluba, preduzeo odlučne mere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem".

"Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrednosti za koje se zalažemo. Izvinjavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vreme preduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira".

"HNK Vukovar 1991 ostaje dosledan svojim načelima i vrednostima te će i dalje beskompromisno reagovati na sve situacije koje ih dovode u pitanje", stoji u saopštenju HNK Vukovar.

KO JE SRĐAN NEDIĆ?

Srđan Nedić je rođen 27. septembra 2006. godine u Vukovaru i u petak je bilo planirano da zaigra protiv Dinama iz Zagreba što bi mu bili prvi seniorski minuti za ovaj klub.

Golman Srđan Nedić dobio otkaz zbog lajkovanja stranice o četnicima Foto: FK Vukovar 1991

I on se oglasio zbog haosa, te je naveo da se kaje zbog svog postupka.

"Kao dete od 12 godina, bez svesti o značenju i posledicama svojih 'online' aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam, niti razumem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promenio se i kao sportisa i kao osoba.

Danas, sa 18 godina, potpuno razumem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno nasleđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu istoriju i ljude. Žao mi je što se cela situacija odvila u medija, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Verujem da sport treba spajati ljute, a ne ih deliti. Iskreno se izvinjavam svima koje je ovo povredilo", napisao je Srđan Nedić.

KO JE FILIP IVIĆ?

Filip Ivić je golman koji je ponikao u RK Zagreb, zatim nastupao za Kielce u Poljskoj, Gumersbah u Nemačkoj, slovenačkom Celju, francuskom Šamberiju i makedonskom Eurofarm Pelisteru. Trebalo je da bude pojačanje Vojvodine ovog leta, ali je dobio otkaz posle odlaska na koncert Marka Perkovića Tompsona.

Klub iz Novog Sada se tada oglasio sledećim saopštenjem:

- Povodom pojavljivanja Filipa Ivića na ustaškom skupu Marka Perkovića Tompsona.

Rukometni klub Vojvodina, kao simbol Novog Sada, Vojvodine i šampionske Srbije, temelji svoje postojanje ne samo na sportskim uspesima, već i na poštovanju prema istoriji, žrtvama i vrednostima koje nas čine ponosnim narodom.

Sa zaprepašćenjem smo primili vest da je golman Filip Ivić prisustvovao ustaškom skupu Marka Perkovića Tompsona, događaju koji ne predstavlja nikakvo muzičko okupljanje, već ustaški pir na kom se otvoreno veličaju ideje i simboli koji su za srpski narod sinonim za zločine.

1/4 Vidi galeriju Filip Ivić Foto: Laurent THEOPHILE / Panoramic / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Laurent THEOPHILE / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Za nas, kao klub koji nosi grb srpskog naroda, to nije i ne može biti prihvatljivo.

U RK Vojvodina nema i neće biti mesta za onoga ko prisustvuje događaju koji vređa uspomene na hiljade nevinih žrtava, na Jasenovac, na „Oluju“ i na srpska ognjišta.

Zbog toga je uprava kluba odmah raskinula ugovor sa Filipom Ivićem, jer niko ko stoji rame uz rame sa onima koji slave zlo, ne može istovremeno nositi dres kluba koji pripada ovom narodu i ovom gradu!

Naš klub ne deli ljude po naciji ili veri, ali jasno i glasno delimo dobro od zla, ljudskost od neljudskosti, poštovanje od uvrede. I to ćemo činiti dokle god postoji RK Vojvodina.

Hvala svim navijačima i građanima koji razumeju ovu odluku.

Naš odgovor nije osveta, već dostojanstvo!!!

Naša snaga je ljubav prema Srbiji.

Za Novi Sad. Za Vojvodinu. Za Srbiju.

Živela Srbija !!!

Predsednik RK Vojvodina, Dušan Bajatović - pisalo je u saopštenju.

Oglašavanje Ivića

O svemu se tada oglasio i sam Ivić.

- Odgojen sam da volim svoje, a poštujem tuđe. U svojoj dosadašnjoj karijeri imao sam čast biti u timu sa igračima svih nacija, svih vera i svih političkih uverenja. Sukobljavali smo se samo i isključivo na terenu, u duhu fer-pleja, a van sportskih terena bili smo nerazdvojni.

Veče je za mene bilo posebno emotivno jer sam na ovom koncertu bio bez svog najboljeg prijatelja Nikole Pokrivača, koji je nedavno tragično izgubio život, a kao reprezentativac slavio pobede naših Vatrenih uz stihove zajedništva i povezivanja svih građana Hrvatske uz pesmu “Lijepa li si…”.

Svaka negativna interpretacija mog dolaska na koncert, osim uživanja u pesmi koja povezuje 500.000 ljudi te odavanja počasti mom prijatelju - neutemeljena je.

Naravno, poštujem pravo mog sada već bivšeg kluba da donosi vlastite poslovne odluke u skladu sa svojim procenama. Svojim bivšim saigračima sa kojima nisam još zaigrao te svom bivšem klubu RK Vojvodina iz srca želim svako dobro i svaki uspeh na sportskom terenu.

1/3 Vidi galeriju Filip Ivić na koncertu Tompsona Foto: Printscreen, Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia

Nastavljam trenirati, boriti se za sportske vrednosti i duh olimpizma iz moje profesionalne karijere te biti ono u čemu sam najbolji – sportista otvorenog srca i uma.

Uvažite ovo kao moje jedino javno istupanje na ovu temu.

Volim svoju domovinu, svoj narod i svoju veru - poručio je tada Filip Ivić.

BONUS VIDEO: