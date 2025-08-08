Slušaj vest

Omladinski vaterpolisti reprezentacije Amerike, mladi igrači VK Partizana, kao i predstavnici ministarstva sporta republike Srbije bili su gosti u Američkoj ambasadi u Beogradu.

Tom prilikom je pružena snažna poruka za unapređenje odnosa između dve države, kao i sam razvoj i unapređenje ovog sporta. Mladi igrači imali su vreme da razmene svoje iskustvo, gde su se zajedno družili na kolektivnom koktelu, što su iskoristli na najbolji način da se upoznaju.

Predstavnik omladinskog tima Partizana, pričao je o samom događaju, druženju, kao i koliko je ovo bitno za razvoj.

- Velesila ne mora da bude samo po rezultatu, već i po broju klubova koji postoje tamo i kod nas, odnosu po broju registrovanih igrača. Oni tamo imaju oko 200-300 klubova, gde imaju oko 100.000 registrovanih igrača u jednom sportu, to je onda velesila. Mi imamo oko 4.000-5.000 maksimum. Ali naš način rada, kao i požvrnatost naše dece i trenera koji rade sa njima, sigurno daju neku notu da smo mi velesila u vaterpolu. Americi malo nedostaje da parira svima i da budu jači od evropskih ekipa. Jednostavno kad imate toliko dece koja odlaze na njihove koledže, sigurno da neko od njih prenese neko znanje - rekao je Dejan Jovović, direktor crno-belih.

Trener ženske kadetske vaterpolo reprezentacije Amerike Robert Juhas, koji je posle srednje škole u Srbiji otišao na koledž.

- Otišao sam na koledž, gde sam igrao četiri godine, a pre nekoliko godina sam se preselio u Čikago, u veliku srpsku prestonicu u Americi. Nastavio sam da radim a ubrzo sam dobio i poziv i sada radim kao trener - počeo je Juhas, a zatim dodao:

- Srpski stručnjaci su u Americi cenjeni, pogotovo u vaterpolu, znaju kakva smo sila u tom sportu. Željni su da nauče od nas. Imaju jako dobre uslove, kao i bazu igrača, ali za Srbijom kaskaju po stručnom kadru. Polako se sve to diže na jedan veći nivo, što pokazuju i rezultati.

Domaćini skupa nisu krili zadovoljstvo.

- Uvek je uzbudljivo kada imamo priliku da istaknemo važnost američko-srpskih veza i zajedničkih vrednosti poput timskog duha, istrajnosti i međusobnog poštovanja - izjavio je Pol Jukić, otpravnik poslova Ambasade SAD u Beogradu.

- Danas smo se okupili da proslavimo uspeh i posvećenost omladinskih ženskih i muških vaterpolo reprezentacija Sjedinjenih Država i Srbije. Ovi timovi i vi svi koji ste prisutni ovde danas sa nama, predstavljaju pravu snagu sporta – ne samo u težnji ka izvrsnosti, već i u njegovoj sposobnosti da ujedini ljude, podstakne međusobno razumevanje i stvori trajna prijateljstva - rekao je Jukić.

On je istakao da vaterpolo zahteva disciplinu, saradnju i odlučnost – osobine koje prevazilaze sportski teren i predstavljaju temelj jačanja međunarodnih odnosa. Takođe se zahvalio predstavnicima Vaterpolo saveza Srbije na podršci i prisustvu ovom događaju.