IGRALA JE U ZVEZDI I IZGLEDA PREDOBRO! Jedna je od najlepših sportiskinja i to dokazuje brutalnim fotkama! Napravila je istorijski uspeh
Saška Đurović je nedavno ostvarila veliki uspeh sa odbojkaškom reprezentacijom Crne Gore.
Bivša odbojkašica Crvene zvezde je bila deo reprezentacije koja se prvi put u istoriji plasirala na Evropsko prvenstvo.
Crna Gora je pobedila Bosnu i Hercegovinu u tri seta (26:24, 25:16, 26:24) i tako obezbedili plasman na šampionat starog kontinenta.
Prva zvezda tog trijumfa bila je kapitenka Nikoleta Perović sa 24 osvojena poena, a Saška je, kao srednji blok, doprinela sa osam poena.
Saška je rođena 2001. godine u Podgorici, a sportsku karijeru je započela u ŽOK Morača, pre nego što je prešla u ŽOK Tent.
Preseilla se potom u Francusku, gde je igrala za San Rafael, a onda se vratila u Srbiju i pojačala Crvenu zvezdu čiji je dres nosila tokom sezone 2023/24.
Trenutno igra za Sporting iz Lisabona sa kojim je osvojila trofej u Kupu.
Pored toga što ima uspehe u odbojkaškoj karijeri, Saška vodi računa o tome kako izgleda njen nalog na društvenoj mreži Instagram. Tamo svojim pratiocima često priređuje atraktivne fotografije i sadržaj koji se dopada mnogima.
Pogledajte kako izgleda Saška Đurović.
