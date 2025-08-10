Slušaj vest

Bivša odbojkašica Crvene zvezde je bila deo reprezentacije koja se prvi put u istoriji plasirala na Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je pobedila Bosnu i Hercegovinu u tri seta (26:24, 25:16, 26:24) i tako obezbedili plasman na šampionat starog kontinenta.

Prva zvezda tog trijumfa bila je kapitenka Nikoleta Perović sa 24 osvojena poena, a Saška je, kao srednji blok, doprinela sa osam poena.

Saška je rođena 2001. godine u Podgorici, a sportsku karijeru je započela u ŽOK Morača, pre nego što je prešla u ŽOK Tent.

Preseilla se potom u Francusku, gde je igrala za San Rafael, a onda se vratila u Srbiju i pojačala Crvenu zvezdu čiji je dres nosila tokom sezone 2023/24.

Trenutno igra za Sporting iz Lisabona sa kojim je osvojila trofej u Kupu.

Pored toga što ima uspehe u odbojkaškoj karijeri, Saška vodi računa o tome kako izgleda njen nalog na društvenoj mreži Instagram. Tamo svojim pratiocima često priređuje atraktivne fotografije i sadržaj koji se dopada mnogima.

