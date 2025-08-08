Slušaj vest

Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21, rođene 2005. i mlađe) doživela je debakl na drugom meču Svetskog prvenstva.

Ekipa Marijane Boričić je danas, u 2. kolu A grupe, izgubila od Vijetnama sa 3:1, po setovima 25:21, 23:25, 25:22 i 25:23, posle 110 minuta igre.

Ovo je još samo jedna potvrda ogromne krize u kojoj se nalazi srpska odbojka. A, posebno se to odnosi na mlađe kategorije koje beleže jako loše rezultate već godinama unazad. Ozbiljne analize i konkretnih koraka da se bi se to promenilo i rešilo - nema.

Zato nas ne čudi što nam Vijetnam drži lekcije...

U 3. kolu A grupe, u subotu, 9. avgusta juniorke Srbije igraju protiv Argentine od 5.00 časova po našem vremenu. Izabranice Marijane Boričić će u 4. kolu, u ponedeljak, 11. avgusta igrati protiv Indonezije od 14.00 časova po našem vremenu, a u poslednjem, 5. kolu A grupe, u utorak, 12. avgusta protiv Kanade od 5.00 časova po našem vremenu.

Plasman u osminu finala izboriće po 4 selekcije iz svake grupe, dok će preostale dve igrati u razigravanju za plasman od 17. do 24. mesta.