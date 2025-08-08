Slušaj vest

Ona je uhapšena zato što je na aerodromu nakon žučne svađe nasrnula na svog dečka Kristijana Kolmena.

Sada su isplivali snimci na kojima se vidi kako je sve to izgledalo.

Na snimcima se vidi da Ričardson ide za Kolemanom, hvata ga za ranac, a zatim ga udara i gura u stub, dok prolaznici u šoku posmatraju scenu.

Incident se dogodio na bezbedonosnoj kontroli TSA. Nakon žestoke verbalne rasprave Šakari je gurnula svog dečka i on je udario u stub. Kamera je zabeležila incident, a policija je ustanovila da ima dovoljno elemenata za privođenje, pa je slavna atletičarka završila u zatvoru.

Prema navodima "Daily Mail-a" Ričardson je tvrdila da nije napala Kolemana.

Nakon 19 sati puštena je iz pritvora, pošto je njen partner, koji je takođe uspešan atletičar, odbio da podnese prijavu protiv nje.

Šakari se u četvrtak pojavila na državnom šampionatu u Judžinu i prošla je kvalifikacije, međutim, pošto je vest o njenom hapšenju isplivala u javnost odlučila je da ne nastupi u polufinalu.

Iako se nije plasirala među tri najbolje na državnom prvenstvu, imaće pravo nastupa na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju, pošto je aktuelna svetska šampionka.

