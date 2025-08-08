Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Slovenije uspešno je završila kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026 pobedom nad Izraelom.

Međutim, ta utakmica je ostala u senci poteza slovenačkih odbojkašica koje su odbile da se rukuju sa rivalkama. Taj potez je izazvao pravu buru u Sloveniji, a u medijima i na društvenim mrežama se vodi rasprava da li se radi o solidarnosti sa Palestincima ili nesportskom potezu.

Predsednik Odbojkaškog saveza Slovenije Metod Ropret izjavio je da nije bio obavešten o namerama igračica i da je za to saznao gledajući snimak utakmice.

"Naravno da žalimo zbog onoga što se dogodilo. Politiku i sport ne treba da mešamo i sport mora da se ogradi od takvih postupaka", rekao je on.