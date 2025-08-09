Slušaj vest

Najbolji rezultat dana zabeležio je Luka Bošković, koji je u finalu skoka udalj osvojio bronzanu medalju skokom od 7.69 metara. Luka je imao isti rezultat kao drugoplasirani takmičar, ali su centimetri odlučivali o boji medalje.

U prvoj seriji on je skočio 7.49 m, potom u drugoj 7.69 m, nakon toga imao je dva prestupa, pa skok od 7.56 m i još jedan prestup.

Luka Bošković na Evropskom prvenstvu Foto: Sas

Srebrnu medalju sa istim rezultatom osvojio Daniele Leonardo , njegovi skokovi po serijama: X, X, 7.69 m, X, 7.50 m, 7.62 m. Prvo mesto zauzeo je Petr Meindlschmid rezultatom 7.89 m.

Plasman u finale ostvarila je i Mejra Mehmedović, koja je u kvalifikacijama trke na 3000 m stipl zauzela prvo mesto. Još jedan finalista je Aldin Ćatović, koji je u trci na 1500 m istrčao vreme 3:55.46 i izborio nastup među najboljima.

U finalu bacanja kugle, Zdravko Kanjevac nije uspeo da zabeleži ispravan hitac, pa je nakon tri prestupa takmičenje završio na 12. mestu.

U kvalifikacijama trke na 200 metara nastupile su tri srpske sprinterke – Una Jovanović (24.57 – 25. mesto), Minja Kopunović (24.87 – 38. mesto) i Nikolina Jeremić (25.44 – 44. mesto), dok se nijedna nije plasirala u polufinale.

Filip Stanković u polufinalu trke na 400 metara zauzeo je 16. mesto vremenom 47.71, što nije bilo dovoljno za finale. U skoku uvis, Vuk Šolaja je preskočio 1.96 metara i završio na 21. poziciji.

U trci na 800 metara nastupile su Maša Rajić (2:07.71 – 18. mesto) i Tara Vučković (2:08.23 – 19. mesto), ali nisu izborile plasman u finale.

Srpski tim sutra nastavlja takmičenje u Tampereu sa novim disciplinama i ambicijama za što bolje plasmane.