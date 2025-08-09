Slušaj vest

Badminton savez Srbije, u periodu od 24. jula do 1. avgusta, realizovao je projekat pod pokroviteljstvom Evropske badminton konfederacije i Ministarstva sporta Republike Srbije ’’Pripremni trenažni kamp za Evropsko prvenstvo u para-badmintonu 2025’’ u Omladinskom kampu ’’Đerdap’’ na Karatašu.

Dugogodišnja saradnja Badminton saveza Srbije i Badminton federacije Turske nastavljena je organizacijom zajedničkih trenažnih priprema u okviru evropskog para-badminton projekta.

Reprezentativci Srbije u para-badmintonu Đorđe Koprivica (SS6) i Milan Zelen (WH2) imali su priliku da treniraju sa turskim takmičarima među kojima su bile i paraolimpijka Emine Sekin, aktuelna evropska prvakinja i višestruka osvajačica medalja na svetskim i evropskim prvenstvima i Narin Uluč, trostruka vicešampionka Evrope. Para-badminton kamp su vodili Milan Barbir, trener para-badminton reprezentacije Srbije i trener para-badminton reprezentacije Turske, Ajhan Bajdil. Reprezentativci Srbije u badmintonu su, takođe, učestvovali u trenažnim aktivnostima para-badmintonaca i sparing mečevima.

1/3 Vidi galeriju Parabadminton Foto: Badminton Savez Srbije

Odlični uslovi koje pruža OK ’’Đerdap’’ su iskorišćeni u potpunosti. Pored ’’rada sa lopticom’’ u sali, obavljani su i kondicioni treninzi dok su u slobodno vreme organizovane društvene aktivnosti. Tokom kampa organizovana je i antidoping edukacija koju je vodila Prof. dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije i teorijsko i praktično predavanje Msc Nikole Andrića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, sa temom prevencije sportskih povreda.

"Badminton savez Srbije je nastavio sa radom posvećenom razvoju para-badmintona. Turski i srpski para-badminton reprezentativci naporno su se pripremali za nastavak takmičarske sezone. Krajem septembra očekuje nas najvažnije takmičenje – Evropsko prvenstvo u para-badmintonu u Istanbulu u Turskoj. Rad sa nekim od najboljih evropskih i svetskih takmičara, osvajača brojnih odličja na najvećim takmičenjima, bio je od neprocenjivog značaja za srpske para-badminton reprezentativce. Nastavljamo dalje još motivisaniji i spremniji.’’ – izjavio je Milan Barbir, trener para-badminton reprezentacije Srbije.

Reprezentativci Srbije u para-badmintonu u trenažnim centrima u Novom Sadu i Beogradu nastavljaju trenažne pripreme za učešće na Evropskom prvenstvu u para-badmintonu u Turskoj.

BONUS VIDEO: