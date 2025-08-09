Slušaj vest

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), 28-godišnji bokser umro je u petak od povreda koje je zadobio u borbi održanoj 2. avgusta u Tokiju, za titulu u superpero kategoriji Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije (OPBF). Borba je završena nerešeno.

On je posle borbe odveden u bolnicu u Tokiju, gde je obavljena hitna operacija mozga zbog subduralnog hematoma, stanja u kome se krv nakuplja između lobanje i mozga.

Japanska bokserska komisija saopštila je da je Kotari jedan od dvojice boraca koji su posle svojih borbi morali na operaciju mozga, pošto je Hiromasa Urakava podvrgnut kraniotomiji posle duela sa Jodžijem Sajtom, koji ga je nokautirao u meču za titulu u pero kategoriji.

Japanska bokserska komisija objavila je da će se sve borbe za titulu Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije održati u 10 umesto u 12 rundi.

Svetska bokserska organizacija (WBO) i Svetski savez boksa (WBC) odali su počast bokseru, koji je imao osam pobeda, dva remija i dva poraza.

(Beta)