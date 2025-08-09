Slušaj vest

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), 28-godišnji bokser umro je u petak od povreda koje je zadobio u borbi održanoj 2. avgusta u Tokiju, za titulu u superpero kategoriji Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije (OPBF). Borba je završena nerešeno.

On je posle borbe odveden u bolnicu u Tokiju, gde je obavljena hitna operacija mozga zbog subduralnog hematoma, stanja u kome se krv nakuplja između lobanje i mozga.

Japanska bokserska komisija saopštila je da je Kotari jedan od dvojice boraca koji su posle svojih borbi morali na operaciju mozga, pošto je Hiromasa Urakava podvrgnut kraniotomiji posle duela sa Jodžijem Sajtom, koji ga je nokautirao u meču za titulu u pero kategoriji.

Japanska bokserska komisija objavila je da će se sve borbe za titulu Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije održati u 10 umesto u 12 rundi.

Svetska bokserska organizacija (WBO) i Svetski savez boksa (WBC) odali su počast bokseru, koji je imao osam pobeda, dva remija i dva poraza.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviISPLAĆENE VELIKE NAGRADE NAŠIM DAMAMA: Srpskim bokserkama preko 23 miliona dinara od Međunarodne boks asocijacije
Srpske boks šampionke
Ostali sportoviHale Beri u 59. godini pokazala telo boginje: Tajna je u ovom žestokom sportu koji trenira već 10 godina
Hale Beri slavna glumica
Ostali sportovi"NIKADA SE NEĆU VRATITI BOKSU" Tajson Fjuri saopštio odluku koja je razočarala navijače
profimedia-0949202273.jpg
Ostali sportoviPREMINUO BRAT JEDNOG OD NAJVEĆIH SPORTISTA SVIH VREMENA: I sam se bavio sportom, nakon karijere je brata pratio svuda
Rahaman i Muhamed Ali

Anđela Branković, Bože pravde, zlato, boks, bokserka, ring, rukavice Izvor: Kurir