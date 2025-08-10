Slušaj vest

Uroš Medić, jedan od najboljih srpskih MMA boraca, ostvario je veliki trijumf na UFC "Fight Night" reviji u Las Vegasu.

Popularni "Doktor" pobedio je Amerikanca Gilberta Urbinu spektakularnim nokautom već u prvoj rundi.

Srpski "Doktor" nokautirao Urbinu za 63 sekunde. Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle uvodnih desetak sekundi borbe niko u dvorani nije očekivao ovakav rasplet. Urbina je od starta krenuo u žestok napad i već nakon prve razmene poslao je Medića na pod, ali udarac nije bio dovoljno snažan, pa se srpski borac ekspresno oporavio i uzvratio napad.

Nakon svega 63 sekunde borbe levim direktom pogodio je Amerikanca u bradu i poslao ga na pod. Pao je nesrećni Urbina "kao sveća" i spasa mu nije bilo, sudija je odmah prekinuo borbu i usledilo je veliko slavlje Srbina.

Bila je ovo 11. pobeda Medića u profesionalnoj MMA karijeri, a peta u UFC-u. Srbin sada u najjačoj svetskoj promociji ima pet pobeda i tri poraza, a ukupni skor mu je 11-3.

Kurir sport

