Slušaj vest

Jedan od najboljih srpski MMA boraca, iskusni Uroš Medić, zabeležio je spektakularnu pobedu u UFC, pošto je na priredbi u Las Vegasu brutalnim nokautom posle 63 sekunde borbe savladao Amerikanca Gilberta Urbinu.

1/6 Vidi galeriju Srpski "Doktor" nokautirao Urbinu za 63 sekunde. Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako se u uvodnim sekundama borbe Uroš našao na podu, uspeo je da se izvuče iz neugodne pozicije i ekspresno ostvari veliki trijumf.

Posle nešto više od minut borbe monstruoznim direktom iznenadio je Amerikanca, pogodio je Urbinu pravo u bradu i spasa mu nije bilo. Pao je "kao sveća" na pod, pa je sudija bio prinuđen da odmah prekine borbu.

Pogledajte kako je sjajni srpski borac stigao do petog trijumfa u najjačoj svetskoj promociji:

Kurir sport