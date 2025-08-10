Slušaj vest

Horor nokaut viđen je na UFC Vegas 109 spektaklu!

Elajdža Smit na jeziv način završio je borbu protiv Tošiomija Kazame i to "powerbomb" potezom.

Podigao je Smit Kazamu u vazduh, snažno ga bacio na pod, a nesrećnom Tošiomiju umalo su slomljeni vrat i kičma, te se momentalno onesvestio.

1/7 Vidi galeriju Jeziv nokaut Elajdže Smita Foto: Printscreen / Twitter / barstoolsports

Borba je prekinuta, a Kazama je posle lekarske pomoći bio bolje.

- Želim da se pomolim za svog protivnika i nadam se da će se bezbedno vratiti kući. Znao sam da mogu da držim tempo sa njim na podu. Morao sam da ga pravilno bacim i to sam uradio. Znao sam da ću biti snažan i da želim bonus od 50.000 dolara - rekao je Smit posle pobede.

Posle borbe, Smit je priznao da je inspiraciju za svoj powerbomb potez dobio od Kvintona Džeksona, koji važi za jednog od najboljih izvođača ovog poteza u MMA istoriji.

Pogledajte kako je sve to izgledalo...

BONUS VIDEO: