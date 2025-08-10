JEZIVO! HOROR NOKAUT KAKAV DUGO NIJE VIĐEN! Protivnika bacio na glavu, umalo mu slomio vrat i kičmu! Nesrećni borac se momentalno onesvestio! (VIDEO)
Elajdža Smit nokautirao je Tošiomija Kazamu, a ko je video snimak nokauta - nije mogao da se ne zabrine
Horor nokaut viđen je na UFC Vegas 109 spektaklu!
Elajdža Smit na jeziv način završio je borbu protiv Tošiomija Kazame i to "powerbomb" potezom.
Podigao je Smit Kazamu u vazduh, snažno ga bacio na pod, a nesrećnom Tošiomiju umalo su slomljeni vrat i kičma, te se momentalno onesvestio.
Borba je prekinuta, a Kazama je posle lekarske pomoći bio bolje.
- Želim da se pomolim za svog protivnika i nadam se da će se bezbedno vratiti kući. Znao sam da mogu da držim tempo sa njim na podu. Morao sam da ga pravilno bacim i to sam uradio. Znao sam da ću biti snažan i da želim bonus od 50.000 dolara - rekao je Smit posle pobede.
Posle borbe, Smit je priznao da je inspiraciju za svoj powerbomb potez dobio od Kvintona Džeksona, koji važi za jednog od najboljih izvođača ovog poteza u MMA istoriji.
Pogledajte kako je sve to izgledalo...
BONUS VIDEO: