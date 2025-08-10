Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić rekao je danas da je veoma zadovoljan trkom na mitingu u Oregemu i novim državnim rekordom u disciplini 5.000 metara.

"Od samog starta osećao sam se snažno i fokusirano. Tempo je u prvoj polovini bio dosta spor, ali na kraju sam uspeo da izvučem najbolje. Novi lični rekord na 5.000 metara za mene je potvrda da treninzi i odricanja daju rezultate. To je dodatni motiv da nastavim još jače", rekao je Bibić.

Elzan Bibić Foto: Starsport©

Novopazarac je u subotu uveče na mitingu u belgijskom gradu Oregemu zauzeo drugo mesto u trci na 5.000 metara, u kojoj je vremenom od 13:13,06 minuta popravio lični i rekord Srbije.

Pobedio je Harbert Kibet iz Ugande sa ;13:11,87 minuta, dok je posle Bibića u cilj ušao trećeplasirani Australijanac Džekson Šarp da 13:13,80 minuta.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteOstali sportoviBIBIĆ OSTAO KRATAK: Ništa od finala Evropskog prvenstva!
atletikasp143242.jpg
Ostali sportoviELZAN BIBIĆ SPREMAN ZA EVROPSKO PRVENSTVO U APELDORNU: "Postavio sam sebi cilj da se plasiram u finale"
screenshot-2.jpg
Ostali sportoviSRPSKI ATLETIČARI ZVANIČNO U PARIZU: Sinančević i Bibić učestvuju na Olimpijskim igrama u Parizu
armin-sinancevic-pobeda.jpg
Ostali sportoviELZAN BIBIĆ ŠESTI U TRCI NA 5.000 METARA: Zlato za Ingebrigstena na EP u Rimu
profimedia0880005789.jpg

 BONUS VIDEO:

"SA SAMOG DNA SAM SE POPELA NA VRH" Angelina Topić direktno sa aerodroma: Nisam mogla da hodam, a sada sam svetska šampionka Izvor: Kurir televizija