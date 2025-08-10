Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić rekao je danas da je veoma zadovoljan trkom na mitingu u Oregemu i novim državnim rekordom u disciplini 5.000 metara.

"Od samog starta osećao sam se snažno i fokusirano. Tempo je u prvoj polovini bio dosta spor, ali na kraju sam uspeo da izvučem najbolje. Novi lični rekord na 5.000 metara za mene je potvrda da treninzi i odricanja daju rezultate. To je dodatni motiv da nastavim još jače", rekao je Bibić.

1/4 Vidi galeriju Elzan Bibić Foto: Starsport©

Novopazarac je u subotu uveče na mitingu u belgijskom gradu Oregemu zauzeo drugo mesto u trci na 5.000 metara, u kojoj je vremenom od 13:13,06 minuta popravio lični i rekord Srbije.

Pobedio je Harbert Kibet iz Ugande sa ;13:11,87 minuta, dok je posle Bibića u cilj ušao trećeplasirani Australijanac Džekson Šarp da 13:13,80 minuta.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: