Tek što je prešao cilj i ostvario impresivnu pobedu, 19-godišnji Konor Ziliš pokušao je da se popne na krov svog Ševrolea, kada je sve pošlo po zlu.

Dok se penjao na krov, Ziliš je izgubio ravnotežu, a njegova leva noga se zaglavila u prozoru bolida. Sledećeg momenta dogodio se zastrašujući pad glavom na zemlji! Publika je zanemela dok je mladi vozač ležao nepomično na asfaltu.

1/4 Vidi galeriju Konor Ziliš, NASCAR, nesreća Foto: Chris Graythen / Getty images / Profimedia, Sean Gardner / Getty images / Profimedia

Lekarske ekipe su odmah utrčale na stazu, stavile ga na nosila i prevezle u medicinski centar pored staze, a zatim i u lokalnu bolnicu.

Srećom, nakon pregleda stigle su ohrabrujuće vesti. CT skener glave pokazao je da nema povreda mozga, ali je Ziliš zadobio prelom ključne kost.

Sam šampion se oglasio na društvenim mrežama dan nakon nesreće:

"Hvala svima što ste se javili. CT glave je čist, samo slomljena ključna kost. Zahvalan sam lekarima na brzoj reakciji i srećan što nije bilo gore."