Slušaj vest

Na jednom muzičkom festivalu u Srbiji pojavila se u izuzetno izazovnoj odevnoj kombinaciji - kratki top nalik brushalteru i uska suknja istakli su njenu savršenu figuru, zbog čega su pogledi publike bili zakucani upravo na nju.

Ivana Maksimović Foto: PrintscreenInstagram/ivanamaksimovic

Ivana, koja je 2012. godine donela Srbiji srebro sa Olimpijskih igara, na festival je stigla u društvu supruga, poznatog košarkaša Danila Anđušića, i prijatelja.

Par je tokom večeri delovao raspoloženo, smeh i zagrljaji nisu izostali, a Ivana je očigledno uživala u opuštenoj atmosferi i dobroj muzici.

 Ivana Maksimović i Danilo Anđušić preselili su se prošle godine u Dubai zbog poslovnog angažmana poznatog košarkaša, ali svo slobodno vreme trude se da provedu u Srbiji sa porodicom i najbližim prijateljima. 

Ne propustiteKošarka"IZDRŽAO SI STVARI KOJE JA NE BIH MOGLA, TO JE MATERIJAL ZA KNJIGU" Anđušić otišao iz Partizana, njegova supruga UZBURKALA javnost
partizanpanathinaikos-45.jpg
StarsSRPSKA SREBRNA OLIMPIJKA NAPRAVILA FEŠTU U DUBAIJU: Proslavila rođendan ludom žurkom u haljini sa dekolteom do pupka, ali stvarno (FOTO)
Untitled-1.jpg
StarsOVO JE 10 NAJLEPŠIH SRPKINJA PO IZBORU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE! Ana, Bekvalčeva i Bojana u TOP 3, a evo na kom mestu su JK i Nina
st.jpg
KošarkaKOŠARKAŠ PARTIZANA BIO U LJUBAVI SA ŽENOM BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE! Venčali se, ali je sve puklo: Bilo mi je teško da pričam o tome
partizanefes-73.jpg

Ivana Maksimović proslavila rođendan u Dubaiju Izvor: instagram/ivanamaksimovic