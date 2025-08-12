Osvajačica srebrne olimpijske medalje u streljaštvu, Ivana Maksimović, pokazala je da i nakon dvoje dece ima savršenu liniju.
SREBRNA OLIMPIJKA U NAJSEKSEPILNIJEM IZDANJU DO SADA! Supruga Danila Anđušića zapalila mreže vrelim stajlingom i savršenom linijom! (FOTO)
Na jednom muzičkom festivalu u Srbiji pojavila se u izuzetno izazovnoj odevnoj kombinaciji - kratki top nalik brushalteru i uska suknja istakli su njenu savršenu figuru, zbog čega su pogledi publike bili zakucani upravo na nju.
Ivana Maksimović Foto: PrintscreenInstagram/ivanamaksimovic
Ivana, koja je 2012. godine donela Srbiji srebro sa Olimpijskih igara, na festival je stigla u društvu supruga, poznatog košarkaša Danila Anđušića, i prijatelja.
Par je tokom večeri delovao raspoloženo, smeh i zagrljaji nisu izostali, a Ivana je očigledno uživala u opuštenoj atmosferi i dobroj muzici.
Ivana Maksimović i Danilo Anđušić preselili su se prošle godine u Dubai zbog poslovnog angažmana poznatog košarkaša, ali svo slobodno vreme trude se da provedu u Srbiji sa porodicom i najbližim prijateljima.
