Uzbudljiva sezona u Formuli 1 i borba Oskara Pjastija i Landa Norisa za titulu najboljeg vozača izbacila je u prvi plan prelepu portugalsku glumicu i manekenku Margaridu Korseiro.

Portugalka je već neko vreme u vezi sa Norisom i trenutno važi za "kraljicu" Formule 1, uprkos jakoj konkurenciji.

Margarida Korseiro

A Korseiro, koja ima samo 22 godine, poznata je po velikom ljubavnom trouglu koji je potresao svet sporta pre dve godine.

Korseiro je 2019. godine upoznala i smuvala se sa čuvenim fudbalerom sunarodnikom Žoaom Feliksom. Bili su u vezi četiri godine, svog dok 2023. godine nije uslikana u luksuznom Monaku u vozilu kojim je upravljao upravo Noris. Tada je razotkriven ljubavni trougao.

Kako su pisali mediji, Korseiro je za godinu dana čak tri puta prevarila fudbalera, ali je nekako uspevala da sačuva vezu. Ipak, fudbaler koji je za 117 miliona evra prešao tada iz Čelsija u Atletiko iz Madrida, nije mogao dugo da joj veruje.

Margarida je rođena u gradiću Santarem, a zahvaljujući modelingu, reklamama i glumi danas ima preko dva miliona folovera na Instagramu.

Zanimljivo je da je Noris i pre Margaride bio u ljubavnoj vezi sa Portugalkom. U pitanju je bila Luisinja Oliveira. Ipak, njih dvoje su se razišli nakon kraćeg zabavljanja.