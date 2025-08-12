Slušaj vest

Prvo je Šigetoši Kotari (28) preminuo od posledica teške povrede glave u borbi za titulu superpero kategorije protiv Jamato Hate. Kotari je preminuo u petak 8. avgusta nakon pokušaja lekara da ga spasu.

On je posle borbe odveden u bolnicu u Tokiju, gde je obavljena hitna operacija mozga zbog subduralnog hematoma, stanja u kome se krv nakuplja između lobanje i mozga.

Japanska bokserska komisija (JBC) saopštila je da je Kotari jedan od dvojice boraca koji su posle svojih borbi morali na operaciju mozga, pošto je Hiromasa Urakava (28) podvrgnut kraniotomiji posle duela sa Jodžijem Sajtom, koji ga je nokautirao u meču za titulu u pero kategoriji.

Nažalost, nedugo nakon toga se pojavila i vest da je i Urakava preminuo.

Mediji u Japanu navode da je JBC sazvao hitan sastanak koji će se održati u utorak, a uskoro bi trebalo da se raspravlja i o bezbednosti boksera.

Cujoši Jasukoči, generalni sekretar JBC-a, istakao je da su on i njegovi saradnici "svesni odgovornosti" i da će uraditi sve da se ovakve situacije ne ponavljaju.



Bokseri u opasnosti



Ove godine je svet sporta i ranije rastužila tužna vest iz boksa.

U februaru je irski borac Džon Kuni (28) preminuo nakon borbe protiv Nejtana Hauelsa u super-pero kategoriji.

Borba je prekinuta u devetoj rundi uz ozbiljno zakašnjenje sudije i Kunijevih trenera koji nisu reagovali iako je odbrana boksera od protivnikovih udaraca u jednom trenutku gotovo potpuno nestala.