Slušaj vest

Neverovatna scena viđena je na meču juniorskog ženskog Svetskog prvenstva u vaterpolu koji se održava u brazilskom Salvadoru.

Na meču Kanade i Kine došlo je do prekida zbog pucnjave! Čula su se dva hica i nastala je opšta panika, te su devojke brzo otplivale ka ivici bazena, napustile su vodu i polegale.

Meč juniorskog Svetskog prvenstva u vaterpolu za žene prekinut zbog pucnjave Foto: Printscreen / Twitter / IFENG__official

Polegala je i publika na tribinama, a snimak koji kruži društvenim mrežama prilično je šokantan.

Čula su se dva hica, posle prvog nije bilo reakcije na samom bazenu, ali čim se čuo drugi sudije su hitno reagovale i pozvale devojke da izađu iz bazena.

Brazilske vlasti su se oglasile relativno brzo i stiglo je saopštenje u kom je navedeno da je policija pucala na razbojnike koji su bili u bekstvu, a organizatori su sve pokušali da zataškaju i rekli su kako su u pitanju tehnički problemi.

To im nije pošlo za rukom jer se snimak proširio društvenim mrežama.

Kada se situacija smirila meč je nastavljen, a Kina je savladala Kanadu sa 12:8.

Ne propustiteOstali sportoviTRENER SRPSKIH DELFINA BESAN - STEVANOVIĆ PORUČIO: Sramno! Problem je bio samo u glavi
Uroš Stevanović
Ostali sportovi"AKO OVAKVI BUDEMO, U BEOGRADU BOLJE DA SE NE POJAVLJUJEMO!" Kapiten Srbije surov posle poraza od Grčke na Svetskom prvenstvu: Bez reči sam...
Nikola Jakšić na utakmici protiv Grčke
Ostali sportovi"OVO JE NEDOPUSTIVO" Legendarni srpski as u neverici! Žestoko opleo po Delfinima posle sramnog izdanja protiv Grčke: Vratili smo se tri godine unazad!
profimedia-1024434270.jpg
Ostali sportoviOVI MOMCI NISU OBRUKALI NI SEBE, NI NAŠ NAROD, NI VATERPOLO NACIJU! Igor Milanović zagrmeo zbog vaterpolista: To pljuvanje? Hajde da ga zaobiđemo...
igor-milanovic.jpg

 BONUS VIDEO:

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije na Kurir televizij otkrio koji momenat u Parizu je bio najteži Izvor: Kurir televizija