Neverovatna scena viđena je na meču juniorskog ženskog Svetskog prvenstva u vaterpolu koji se održava u brazilskom Salvadoru.

Na meču Kanade i Kine došlo je do prekida zbog pucnjave! Čula su se dva hica i nastala je opšta panika, te su devojke brzo otplivale ka ivici bazena, napustile su vodu i polegale.

Meč juniorskog Svetskog prvenstva u vaterpolu za žene prekinut zbog pucnjave

Polegala je i publika na tribinama, a snimak koji kruži društvenim mrežama prilično je šokantan.

Čula su se dva hica, posle prvog nije bilo reakcije na samom bazenu, ali čim se čuo drugi sudije su hitno reagovale i pozvale devojke da izađu iz bazena.

Brazilske vlasti su se oglasile relativno brzo i stiglo je saopštenje u kom je navedeno da je policija pucala na razbojnike koji su bili u bekstvu, a organizatori su sve pokušali da zataškaju i rekli su kako su u pitanju tehnički problemi.

To im nije pošlo za rukom jer se snimak proširio društvenim mrežama.

Kada se situacija smirila meč je nastavljen, a Kina je savladala Kanadu sa 12:8.

